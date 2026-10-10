Diomande evita más tirones de pelos del Real Madrid: 1-0 ante el Villarreal

El Real Madrid sacó adelante un compromiso de máxima exigencia en el Santiago Bernabéu tras imponerse por la mínima (1-0) al Villarreal. El conjunto blanco estaba obligado a sumar los tres puntos después de que el Barcelona solventara con autoridad su duelo frente al Getafe con un contundente 3-0 y el Atlético ganase 1-2 en Vitorial. Con este resultado, el equipo merengue logra restablecer la distancia de seis puntos respecto a la cabeza de la tabla.

El encuentro se decidió en una segunda parte densa y cargada de tensión táctica. En el minuto 62, Yan Diomande rompió la igualdad al aprovechar una precisa asistencia del uruguayo Fede Valverde. El futbolista resolvió la jugada con un disparo seco y ajustado a la madera ante el que nada pudo hacer el guardameta Péter Gulácsi. El tanto tuvo que superar la incertidumbre de una prolongada revisión en el videoarbitraje por un hipotético fuera de juego, si bien la acción fue validada finalmente para alivio de la afición local.

Cuando el choque parecía encarrilado para los de Chamartín, sobrevino la jugada más controvertida de la tarde. En el minuto 73, Vinícius mandó el balón a la red en lo que parecía la sentencia con el 2-0, pero la celebración quedó truncada de inmediato. El colegiado Isidro Díaz de Mera fue advertido por el VAR para acudir al monitor y examinar un lance previo en el que el atacante brasileño agarró del pelo al defensor visitante Saliba justo antes de culminar la acción ofensiva.

Tras revisar las imágenes en la pantalla, el árbitro tomó una doble determinación: anuló el segundo gol madridista y castigó la infracción del delantero con tarjeta roja directa. La expulsión dejó al cuadro local con un hombre menos y obligó a una reorganización de urgencia para resistir durante el último cuarto de hora.

El Villarreal se volcó en ataque en busca de la igualada, pero el bloque defensivo blanco supo conservar un triunfo agónico y vital en la lucha por el título.