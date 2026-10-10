El Barcelona espanta en un minuto el virus UEFA: 3-0 ante el Getafe

El FC Barcelona venció (3-0) al Getafe CF este sábado en la octava jornada de LaLiga EA Sports para seguir líder invicto con pleno de puntos, despejando la incógnita de los efectos del parón internacional sobre un perfecto inicio de temporada.

Los de Hansi Flick retomaron la competición (24 puntos) con una cómoda victoria y los goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Koundé. Un Barça de manual mantuvo la inercia antes del regreso también de la Champions, el martes contra el Galatasaray. El Getafe, que tiene también Europa esta semana, se quedó pendiente de la enfermería y sus ocho puntos en la tabla.

El equipo blaugrana espantó en minuto y medio el gafe del virus UEFA, el largo parón de tres semanas por encuentros de selecciones, para seguir en velocidad de crucero. El Barça de Flick demostró sus muchas opciones para el once y las mismas virtudes con las que comenzó la campaña, sumando ya ocho jornadas y ocho victorias para presionar a Real Madrid y Atlético.

El técnico alemán apostó esta vez por Gordon en vez de Karim Adeyemi, y por Gabriel Jesus por el lesionado con Brasil Raphinha. El inglés se vino arriba en la primera que recibió, intentó caño, regate y cuando se vio delante de la portería probó el disparo. El balón rebotó en los defensas y se fue a la red, con solo 90 segundos transcurridos en un Camp Nou repleto.

El Getafe se plantó en lo que parecía una buena telaraña defensiva, pero para este Barça no fue suficiente. Entre Gordon y Lamine Yamal amargaron a las bandas visitantes, y el inglés, que por fin se estrenó con su gol, regaló buenas ocasiones a Dani Olmo y Gavi. La sensación de estar asediados creció en el 'Geta' con la poca posesión de balón, mordiendo el Barça tras pérdida.

En una de esas recuperaciones, cuatro de blaugrana encima de Zaid Romero, Gabriel Jesus se llevó la pelota, regateó también a su paso, y definió a la perfección (2-0). El brasileño, otro que ha caído de pie en la Ciudad Condal, hizo a las mil maravillas de 'sustituto' de Raphinha, el mejor jugador este año que no necesitó su equipo.

Los de Flick tuvieron una muy clara de Koundé antes del descanso, asistido por Rodrigo, pero se fueron muy cómodos al vestuario. Bordalás pidió más a los suyos y el Getafe se estiró. Johan Mojica se pensó menos el uno contra uno y el disparo lejano, la ocasión visitante en el minuto 50. El Barça notó el toque de atención y volvió a la carga encontrando huecos imposibles.

Dani Olmo la tuvo antes de dejar su sitio a Pedri y también entró Fermín. Flick quiso rematar la faena con posesión, mientras que Bordalás, con contratiempos físicos, metió triple cambio, quemar naves, con Martín Satriano, Davinchi y Sebastián Boselli. Con el partido controlado y el Getafe sin salida, un buen centro de Lamine, que se jugó todo el partido tras ser titular en los de España, puso en bandeja el 3-0 a un Koundé que esta vez no falló.

Ficha técnica

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Martín, Xavi Espart; Rodrigo (Bernal, min.71), Gavi (Fermín, min.61); Lamine Yamal, Olmo (Pedri, min.61), Gordon (Adeyemi, min.71); y Gabriel Jesus (Abdelkarim, min.82).

GETAFE CF: Soria, Femenía (Sazonov, min.85), Zaid Romero (Abqar, min.37), Gudelj, Djené, Mojica (Davinchi, min.65); Andrés García (Boselli, min.65), Francho, Mario Martín, Terrats, Iván Azón (Satriano, min.65).

1 - 0, min.2, Gordon.

2 - 0, min.30, Gabriel Jesus.

3 - 0, min.73, Koundé.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó a Olmo (min.46) y Fermín (min.91) por parte del Barça. Y a Femenía (min.34), Mojica (min.45+2), Boselli (min.71) y Terrats (min.75) en el Getafe.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 59.465 espectadores.