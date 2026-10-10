El Cuti Romero salva al Atlético de Le Normand y del Alavés (1-2)

El Atlético de Madrid solventó con el esperado sufrimiento su visita envenenada al feudo vitoriano, logrando una victoria balsámica por 1-2 frente a un Deportivo Alavés que no bajó los brazos pese a disputar gran parte del segundo tiempo con un hombre menos. La perseverancia de los hombres dirigidos por Diego Pablo Simeone encontró su premio en las postrimerías del choque, gracias a una jugada entre Baena y Cuti Romero que sirvió para compensar el error grave, otro más, de Le Normand.

El encuentro arrancó con un guion favorable a los intereses colchoneros. El planteamiento inicial permitió a los visitantes controlar el esférico y abrir el marcador merced a una precisa maniobra de Alejandro Grimaldo a pase de Jonathan David. Sin embargo, apareció Le Normand para el Alavés, no para el Atlético. Al filo del descanso, central y atacante se agarraron dentro del área, pero el del internacional español fue evidente y el árbitro pitó penal. Lucas Boyé puso el empate.

Tras el paso por los vestuarios, el enfrentamiento cambió sustancialmente cuando el colegiado mostró la cartulina roja a Ángel Pérez por una entrada terrorífica a Julián Álvarez. Ni tocó el balón y le clavó los tacos. Pidió Pérez lo mismo en la primera parte por una acción de Lookman, pero la misma fue muchísimo más suave que la suya con Julián.

Con más de media hora por delante en inferioridad numérica, el bloque babazorro redobló esfuerzos en defensa, levantando un muro que atragantó la circulación del conjunto rojiblanco. Simeone movió el banquillo y acertó con jugadores como Kang In Lee y sobre todo Baena.

Cuando el empate parecía un desenlace inamovible, emergió la figura de Cristian Romero en el minuto 87 tras un pase con el exterior de genio de Baena. El zaguero conectó un imponente testarazo al fondo de las mallas que desató el alivio del banquillo rojiblanco y congeló las aspiraciones del cuadro alavesista.

Con este triunfo trabajado, la escuadra colchonera encadena cuatro victorias consecutivas, tres de cuatro fuera de casa, que le permiten mantenerse a la estela del liderato que ostenta el Barcelona.