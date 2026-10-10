Escándalo en Vallecas: suspendido el Rayo-Athletic por el lanzamiento masivo de aviones de papel

El encuentro correspondiente a la octava jornada de Primera División entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao quedó suspendido por culpa del grupo radical del Rayo, los Bukaneros. El colegiado adscrito al Comité Murciano, José María Sánchez Martínez, decretó la suspensión definitiva del encuentro tras constatar la imposibilidad de garantizar el desarrollo normal de la contienda ante la incesante lluvia de aviones de papel y otros objetos que caían desde el graderío.

Este fue el momento:

¡SE PARA EL PARTIDO EN VALLECAS POR EL LANZAMIENTO DE AVIONES DE PAPEL Y PELOTAS DE GOMA!#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/VPyWlNu28R — DAZN España (@DAZN_ES) October 10, 2026

Los incidentes comenzaron a manifestarse de forma ostensible en los primeros compases del choque. Sánchez Martínez ordenó un primer parón a los catorce minutos con esa primera oleada de avioncitos de papel y pequeñas pelotas de plástico.

Ahí no quedó la cosa y aunque los operarios del campo recogieron lo lanzado, el lanzamiento se reprodujo poco después con idéntica intensidad. Los jugadores tuvieron que ir al túnel y el colegiado tomó la decisión poco después.

Hay que recordar que este partido suponía el retorno de la escuadra franjirroja a su estadio tras su exilio forzado en Butarque. Todo por la imposibilidad de jugar en Vallecas debido al estado del estadio. La grada canalizó su malestar, como siempre, contra el máximo accionista y presidente de la entidad, Raúl Martín Presa.

El caso queda ahora en manos del comité disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, que tendrá que decidir si el partido sigue en otra fecha o si se le da por perdido al Rayo.