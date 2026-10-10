Portugal suspende de forma provisional a Cristiano Ronaldo por indisciplina

Crisis institucional y deportiva en el seno del combinado luso. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha comunicado formalmente la suspensión provisional de su capitán, Cristiano Ronaldo, como consecuencia de los graves acontecimientos acaecidos durante la última concentración del equipo nacional. El máximo organismo federativo del país vecino ha optado por aplicar medidas cautelares sobre el astro portugués tras la apertura de un expediente disciplinario que examina su precipitada salida de la convocatoria, un episodio que ha sacudido con fuerza los cimientos del vestuario.

Los hechos que han derivado en este severo castigo se remontan al pasado 1 de octubre, fecha en la que el atacante del Al-Nassr saudí protagonizó un tenso enfrentamiento con el seleccionador nacional, Jorge Jesus. De acuerdo con las informaciones reveladas por el diario deportivo A Bola, Cristiano Ronaldo reprochó con dureza al técnico el presunto incumplimiento de compromisos previamente adquiridos, una discusión que precipitó su decisión unilateral de marcharse. El futbolista se marchó descontento tras quedarse sin disputar un solo minuto frente a Noruega, desatendiendo los dos siguientes compromisos internacionales que el cuadro luso logró solventar para certificar su pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

A través de un comunicado oficial, el Consejo Disciplinario federativo ratificó la incoación de un procedimiento sancionador contra el futbolista para evaluar los hechos denunciados. El órgano rector precisó que "se determinó una suspensión preventiva no automática del jugador y se le otorgó carácter de urgencia", trasladando las actuaciones a la comisión instructora competente. El caso permanecerá bajo estricta reserva hasta la conclusión definitiva de las pesquisas para preservar las garantías del proceso.

Por su parte, el seleccionador Jorge Jesus intentó restar dramatismo a lo sucedido asegurando que mantenía la "conciencia tranquila" y describió el conflicto como "un malentendido fácil de resolver". Sin embargo, la intervención de los comités federativos subraya una defensa inequívoca del principio de autoridad frente a cualquier conducta inapropiada, dejando en el aire el futuro deportivo inmediato del atacante dentro de la disciplina nacional.