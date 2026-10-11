Y el Cuti Romero no se fue del área porque quería ganar

Le Normand 1 Atlético 2. Esa es mi valoración principal del duelo en Mendizorroza y no porque tenga algo en contra del central colchonero, sino porque la realidad marca que a este nivel, no se pueden cometer una y otra vez errores parecidos. Y Le Normand los comete.

El Atlético ha hecho un esfuerzo grande en quitarse jugadores con más restas que sumas en el balance general. Sobre todo en defensa. Fuera Lenglet y adiós a Nahuel este verano. Incluso se ha prescindido de alguna liada de Ruggeri pese a que firmó un año bastante bueno. Pues siempre queda uno. Es increíble. Te quitas a Lenglet, destierras a Nahuel, pones la pasta por el Cuti y, zasca, te queda otro de los sospechosos habituales, es decir, Le Normand. Y si no es por Baena y el Cuti, hoy estaríamos hablando de otro partido fuera de casa que se va a la basura cuando lo tenías controlado.

Quizá hoy sea muy duro con Le Normand, central por cierto que tiene unas condiciones descomunales, sin embargo, el quiero y no puedo de este jugador empieza a demandar más de un palo en condiciones. No para herirle, porque me consta que es un profesional descomunal, pero sí para motivarle a desterrar cosas que repite sin corregir errores.

Porque con una sola tontería de un jugador te cargas el buen partido de los Grimaldo, Cardoso, Llorente, Koke, David, Baena, Cuti... Te avisan de que el partido será cerrado y tú, uno de los de siempre, decides rodear toda la cintura del rival para hacer penalti. Partido duro, que tienes controlado y Le Normand decide que lo mejor es agarrar al delantero con todo para que el árbitro, que tenía ganas, pite penalti. Pues toca ser duro con él, no hay más.

Este sábado se logró una victoria de oro porque has vuelto a sobrevivir a otro error imperdonable de uno de los sospechosos habituales. Es lo que hay. Que no los cometa. Baena, decisivo. Cardoso y Grimaldo, partidazo. Cuti, ganador. David, asistencia. El partido deja grandes sensaciones y me centro en eso. Sobre todo en Baena y el Cuti. El primero está cogiendo magia de crucero, la que puede dar, y el segundo, si se tiene que quedar dentro del área para que los demás entiendan que hay que ganar sí o sí, se queda. No se vuelve a su posición. Se queda. Y encima marca. Maravilloso.

Respecto a la delantera, el 9 titular del Atlético de Madrid es Jonathan David hasta que se demuestre lo contrario. Ni una duda con esto. En cada partido, gol o asistencia. Ayer genera el 0-1 con una gran pared con Grimaldo y viene de marcar en el derbi madrileño. Julián y Sorloth son sus suplentes por méritos propios y si quieren jugar, que marquen. Con regularidad. Al que le guste, bien, y al que no, también, porque lo que no es normal es que Grimaldo siendo lateral y llevando solo dos meses en el equipo ya lleve con tres tantos más goles en Liga que Julián Álvarez. En Vitoria sacó una roja y dio un palo. Insuficiente Julián, totalmente insuficiente.

Por cierto, el Atlético suma 3 victorias de 4 en salidas ligueras este curso. Ganó en Sevilla, San Sebastián y Vitoria. Mantener, al menos ahora mismo, que fuera de casa todo es el infierno ya no se sostiene y como siempre recomiendo, alejaos del pupismo previo a esos partidos porque la dinámica es diferente. Tocará mantenerla, sí, que es lo más difícil, pero la inercia ha cambiado. Disfruten un poco, que es gratis.