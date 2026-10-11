El hijo de Morante se estrena con el Betis y lo celebra con un homenaje a su padre

El Betis sigue intratable en el estadio La Cartuja, donde este domingo encadenó quince partidos de LaLiga EA Sports sin perder al superar 5-2 a Osasuna, en un choque que al inicio de la segunda parte tenían ganado los locales con un claro 3-0 pero que enloqueció después con dos tantos visitantes.

Lo que pasará a la historia será el primer gol de Morante en Primera con el equipo bético y en su debut. El hijo del mítico torero español ya se ha estrenado en la máxima categoría con un buen gol desde fuera del área.

Este fue el gol de Morante:

🤩 𝐃𝐞𝐛𝐮𝐭 por la puerta grande. El gol de 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐉𝐫. cuando tan solo llevaba sus 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 en #LALIGAEASPORTS con el @RealBetis.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/GQBcx4IJTR — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 11, 2026

Día importante para la familia que tendrá continuación mañana. La plaza de toros de Las Ventas acoge este lunes el último festejo de la temporada en la monumental madrileña, con un cartel en el que está anunciado el gran José Antonio Morante de la Puebla.

El torero sevillano ya protagonizó en la misma fecha del año pasado una histórica jornada, al organizar un festival matinal en homenaje a Antonio Chenel Antoñete que resultó un éxito.