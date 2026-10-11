¿Por qué Mourinho plantó a la prensa?

Tensión absoluta y mutismo calculado en el Santiago Bernabéu. El técnico blanco, José Mourinho, optó por no comparecer ante los medios de comunicación en la sala de prensa tras el agónico triunfo de su equipo frente al submarino amarillo. La decisión del preparador portugués llegó precedida por un arbitraje de Díaz de Mera que desató la indignación de la parroquia madridista y del propio banquillo local a lo largo de un choque de enorme exigencia física y mental.

El conjunto merengue encaraba la reanudación del campeonato nacional con la obligación imperiosa de no ceder terreno frente al FC Barcelona, que había cumplido previamente con su compromiso liguero. En un encuentro trabado y repleto de fricción, los tres puntos se quedaron en la capital no sin antes atravesar un auténtico calvario sobre el terreno de juego, acentuado por una rigurosa expulsión a Vinícius Jr en el minuto 73. El colegiado castigó al atacante brasileño por un lance con Renato Veiga justo en la jugada en la que anotaba el segundo tanto, invalidado de inmediato por el árbitro.

La exclusión del delantero desquició por completo al preparador madridista en la banda, visiblemente molesto con el dispar criterio a la hora de mostrar amonestaciones y con el prolongado tiempo de descuento. Consciente de la enorme repercusión pública y de las probables represalias del comité disciplinario en caso de censurar la labor de los colegiados en caliente, Mourinho prefirió refugiarse en el silencio estratégico para evitar sanciones federativas que pudieran mermar al equipo en las próximas jornadas de competición.

Este nuevo episodio coincide con el clima de sospecha permanente que envuelve al estamento arbitral español tras el estallido del caso Negreira, un escándalo sobre la presunta corrupción continuada durante casi dos décadas que el propio entrenador ha denunciado con firmeza en sus recientes comparecencias. Aunque inició su segunda etapa con un perfil contenido, la acumulación de decisiones controvertidas ha devuelto la versión más combativa de un técnico que no está dispuesto a tolerar agravios en la pugna por el título de LaLiga.