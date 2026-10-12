El escandaloso agravio comparativo del VAR con Vinicius que hace estallar al Madrid

El entorno del Real Madrid ha estallado -una vez más- tras las últimas decisiones arbitrales, señalando lo que consideran un trato desigual y perjudicial hacia el club blanco y, en particular, hacia Vinicius Jr. La indignación en la entidad madridista crece a medida que pasan los partidos y eso que solo se han disputado ocho del presente campeonato de Liga. José Mourinho ni quiso comparecer en rueda de prensa tras una actuación arbitral que no gustó nada, al margen de la expulsión de Vinicius Jr. Esa tarjeta roja fue la última gota del vaso del pasado sábado. En el club creen que no están recibiendo el mismo castigo que el resto.

Desde el club de Chamartín ponen como ejemplo principal una jugada ocurrida en abril de 2025 y con el mismo árbitro: Alejandro Muñiz. En aquel encuentro, el futbolista del RCD Mallorca, Dani Rodríguez, protagonizó una acción similar al agarrar del pelo a un rival a escasos metros del árbitro. En esa ocasión, la sanción se resolvió únicamente con una tarjeta amarilla, a pesar de la cercanía del colegiado.

Dani Rodríguez agarra del pelo a Neyou y recibe la tarjeta amarilla. 👀🟨#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/MxdL87xLRr — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) April 19, 2025



Se da el caso de que el colegiado que estaba a tres metros de esa jugada es Alejandro Muñiz, el mismo que estuvo en el VAR en el Real Madrid - Villarreal y que, en el club, tienen cogida la matrícula porque fue el mismo que no expulsó a Carlos Romero al dar una patada por detrás a Mbappé ante el Espanyol la pasada temporada. Lo que genera aún mayor malestar en el seno del club es que el mismo árbitro que presenció y sancionó aquella acción con amarilla a tres metros de distancia fue quien, en esta ocasión, estuvo a cargo del VAR para revisar la jugada de Vinicius y castigarla con tarjeta roja directa.

"Al del Mallorca, amarilla; a Vinicius, roja", resumen fuentes cercanas a la controversia, reflejando el sentir de un vestuario y una directiva que consideran incomprensible la falta de unidad de criterio en el arbitraje español.

El Real Madrid sostiene que esta disparidad en el juzgamiento de acciones idénticas deja en evidencia una "doble vara de medir" que perjudica sistemáticamente al equipo y señala de forma directa a sus jugadores estrella. Los jugadores, algunos ajenos o al margen de la línea editorial del club y de Real Madrid TV contra los árbitros, también empiezan a pensar que no es normal lo que les está pasando: "Lo que no puede ser es que un tirón de pelo sea roja y la entrada del otro día a Fede no", dijeron tras el partido. Y de nuevo, contaron las amarillas y el número de faltas. Cinco amarillas y una roja tras cometer tan sólo ocho faltas por las dos cartulinas tras 13 infracciones de sus rivales.