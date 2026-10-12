Jaque a la 'Dama' por Pilares: Guido Baroli, ante la partida más difícil de su carrera en el Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha hecho jaque a su Dama. Guido Baroli, bonaerense de 39 años y director general del club maño desde el pasado mes de julio, afronta en la capital aragonesa la partida más compleja de una trayectoria que, hasta ahora, solo conocía el éxito.

Así lo plantea el investigador deportivo Luis Serrano Antón en un análisis facilitado a Libertad Digital, donde repasa tanto el currículo del ejecutivo como el tablero que le ha dejado la anterior propiedad encabezada por el todavía presidente de la entidad, el empresario cubano-americano Jorge Mas.

Un currículo al alcance de muy pocos

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Baroli acumula másteres y diplomas en Marketing Deportivo, Derecho del Deporte, Gestión de Clubes (impartido por la FIFA) y Director Deportivo de fútbol. Serrano Antón subraya que esa formación va acompañada de una carrera con vínculos financieros y directivos con el deporte.

Empezó como jefe de Patrocinios en River Plate durante tres años y medio. Después dio el salto a Defensa y Justicia, donde fue director general durante cuatro años y medio. Allí no solo profesionalizó el club, sino que logró los dos primeros títulos internacionales de su historia: la Copa Sudamericana y, un año más tarde, la Recopa Sudamericana. En ese periodo, según Serrano, el club realizó traspasos de más de 150 jugadores por unos 45 millones de euros.

El fondo que él mismo fundó

El otro punto de contacto de Baroli con la industria es Supernova Sports Finance, el fondo de inversión que fundó hace dos años. La plataforma se dedica a financiar a jugadores y clubes, adelantándoles dinero de forma inmediata, y ya ha alcanzado, según el análisis, los 225 millones de euros en créditos.

Con ese bagaje llega al Zaragoza como persona de total confianza de A.GAIN, el fondo liderado por Bobby Aitkenhead, que debe convertirse en accionista mayoritario (60%) tras una ampliación de capital de unos 22 millones de euros. La operación, sin embargo, sigue pendiente de formalizarse: según informó As, la firma se retrasó por trámites de documentación y la junta que elegiría el nuevo consejo estaría prevista para diciembre.

El investigador deportivo apunta a LD que el proceso se está alargando hasta cinco meses, cuando lo habitual habría sido cerrarlo en dos como máximo.

Cuádruple tarea

La situación no se parece a la que se encontró en Defensa y Justicia. Según Serrano, Baroli tiene en Zaragoza una "ardua cuádruple tarea": sanear las cuentas, reorganizar la estructura funcional, reparar la imagen e historia institucional y resucitar deportivamente al club, ahora fuera del fútbol profesional tras un dramático descenso a Primera RFEF el pasado verano —aunque la situación invita a soñar tras un inicio de temporada más que prometedor—.

El punto de partida lo marcan cuatro años de gestión de los principales accionistas, entre ellos el propio Jorge Mas, Pablo Jiménez de Parga, Joseph Oughourlian y Juan Forcén. Serrano recuerda que el proyecto de la Nueva Romareda se emprendió sobre unas hipótesis que hoy conviene revisar. El coste de las obras se ha disparado más de un 40% sobre el precio inicial, según el organismo independiente que fiscaliza las cuentas de la sociedad. Y el Real Zaragoza, que ya pagó con año y medio de retraso su primera aportación, cumple con lo acordado a duras penas.

A ello se suma la herencia de la etapa del anterior director general, Fernando López Lobete. La deuda a corto plazo que el club debe afrontar este año ha pasado de 6 a 15 millones de euros en apenas doce meses: el club gastó 9 millones más de los que ha pagado. Y el descenso a Primera RFEF le ha costado 6,5 millones que antes ingresaba directamente por derechos audiovisuales, además de una merma en patrocinio y publicidad. Serrano estima que los ingresos ordinarios rondarán los 8 millones, sin contar las deudas.

La paradoja de la cantera

En ese contexto, los únicos ingresos que el club puede obtener con rapidez, siempre según el investigador que colabora con LD, proceden del mercado de traspasos. Y los futbolistas que más beneficio dan para atender los compromisos son los de la cantera. De ahí el "dilema-paradoja" que Serrano Antón pone sobre la mesa.

Vender canteranos genera enfado y presión en la afición, pero proporciona el dinero necesario para pagar la deuda. No venderlos deja las arcas "vacías y exhaustas", y la presión del Ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma y de los acreedores acabaría por asfixiar al director general, según las advertencias del investigador deportivo.

Pero ese es un dilema que A.GAIN ya conoce. Bobby Aitkenhead ha defendido que los jugadores de la casa deben tener un papel central en el proyecto, aunque las cuentas han obligado ya a desprenderse de algunos. La anterior propiedad vendió jugadores de cantera por unos 10 millones y, pese a ello, el club descendió y siguió arrastrando problemas de tesorería.

Un tablero con poco margen

El equipo, mientras tanto, ha ganado cinco partidos seguidos, aunque este domingo no pudo pasar del empate (4-4) en su visita al Atlético Madrileño, y lidera el Grupo II con 16 puntos de 21 posibles. Así pues, el entorno quiere creer. Pero la partida de Baroli no se juega sobre el césped, sino en los despachos, con piezas contadas y un rival implacable: el calendario de pagos. Si logra equilibrar caja y afición, habrá ganado mucho más que una temporada.

Serrano Antón lo resume con una frase que sirve de aviso: jaque a la Dama. Mientras tanto, a la espera de formalizarse el traspaso definitivo a A.GAIN, Baroli tiene mucho trabajo por delante en este Real Zaragoza que espera reverdecer viejos laureles más pronto que tarde.