El 11 de octubre de 1991 el Flamengo, inmerso en la lucha por el título, sacaba un valioso empate en su visita al Americano. Un punto que sería crucial para el Campeonato Carioca conquistado unas semanas más tarde por un equipo que contaba con estrellas como Zinho, Junior o los jóvenes Savio, Djalminha y Marcelinho Carioca.

El mismo 11 de octubre, unas horas más tarde, ya en la madrugada del 12, en una discoteca de Buenos Aires un seguidor acérrimo del Mengao sufría un ataque al corazón y fallecía al instante. La conmoción se multiplicaría al conocerse quién era el aficionado que celebraba el resultado y acababa de perder la vida: Horacio Narciso Doval, un ídolo imborrable del Flamengo, un ídolo imborrable del fútbol sudamericano.

Porque la historia de Narciso Doval se fraguó en Argentina, pero se consagró en Brasil. Fue en el barrio de Palermo, donde había nacido el 4 de enero de 1944, donde comenzó a dar patadas a un balón.

Sus padres, de origen gallego, fallecen cuando Narciso todavía es un niño. Aquello le lleva a rebelarse contra el mundo. A reformatorios. A huidas hacia delante y hacia detrás. A forjar un carácter que le acompañará durante toda su carrera.

A los catorce años regresa a casa, al cuidado de su hermana mayor, recién casada. Y vuelve a jugar al fútbol en las calles. No tarda en ser captado por San Lorenzo, de la mano de Pancho Angotti, histórico dirigente del club y descubridor de otros talentos como Bambino Veira.

Estamos en 1961. Doval juega en la sexta división con San Lorenzo. Y sale campeón. Un año más tarde, con 18 recién cumplidos, debuta con el primer equipo en primera división. El 14 de julio marca su primer gol, ante Vélez. Su ascenso es meteórico.

Y el de su generación, también. En el 64 nacen los Carasucias. Un equipo de leyenda sin haber ganado nada. Más mérito aún. O, mejor dicho, sin haber ganado ningún título. Porque aquellos jóvenes futbolistas se ganaron para siempre el corazón de San Lorenzo, y del fútbol argentino.

Hablamos de Fernando Areán, Victorio Casa, Bambino Veira, y por supuesto Narciso Doval, que era el extremo derecho de aquel inolvidable ataque. Un fútbol valiente, vistoso, que rompía con lo presente entonces en Argentina. Eran alegría frente al tacticismo y la monotonía. La gente acudía a todos sus partidos. De local o visitante. Todos querían ver a aquellos pibes que la rompían. No salieron campeones, pero a nadie le importó.

El sueño se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. Al año siguiente Casa perdió un brazo cuando, después de aparcar su coche frente a la Escuela Mecánica de la Armada, no escuchó una voz de alto, y un guardia abrió fuego contra él. Volvería a jugar al fútbol, pero ya nada sería lo mismo.

Aun así Doval tendría un gran año, con 11 tantos anotados.

Un sueño frustrado

San Lorenzo siguió su camino. Pero Narciso Doval no. En el 67 sería sancionado por un año entero sin jugar por un escándalo con una azafata y un avión. Él siempre negó que fuera el responsable. Surgieron diversas teorías al respecto. Pero la realidad es que aquella sanción le impidió formar parte de "Los Matadores de San Lorenzo", el primer equipo en consagrarse campeón de forma invicta en la era profesional del fútbol argentino.

Frustrado por todo aquello, Narciso Doval sale de Argentina. Y tras un breve paso por el Elche, recala en Brasil, en el Flamengo, de la mano de Elba de Padua Lima, el Maestro Tim. El entrenador que había conquistado el título con San Lorenzo, y que había regresado a Brasil. Cuando le preguntaron cuál era el mejor jugador del fútbol argentino, para contratarlo, porque buscaban un sustituto para el legendario Garrincha, el entrenador no tuvo dudas: "El mejor es el que no jugó, Doval".

En Río de Janeiro Doval recupera la ilusión. Desde el primer momento que se pone la camiseta del Mengao cautiva a sus aficionados. Entrega, garra, lucha… junto con talento y habilidad a raudales. Y goles. Muchos goles.

Su vida fuera del campo también está repleta de éxitos. Rubio, pelo largo, tez morena del sol de Copacabana… Asiduo a la fiesta. Aunque él siempre aseguraría que no bebía nada de alcohol. Que le gustaba trasnochar. La música. El ambiente. Pero no beber.

Pero aquello no gustaba nada a Yustrich, Dorivan Knippel, el entrenador de Flamengo a partir de 1970. Le pide que cambie de modo de vida. Que se corte el pelo. Que se cambie de ropa. Que no vaya tanto a la playa… "Yustrich está matando mi fútbol y mi placer en Río de Janeiro. O se va él o me voy yo", fue su respuesta.

Evidentemente, se fue el futbolista. A Huracán, cedido con el acuerdo de que en cuanto se marchara Yustrich, él volvería.

Y así sucede un año más tarde.

Ahora sí, leyenda en Brasil

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero en el caso de Narciso Doval, sí. En su retorno al Flamengo se erigió en la leyenda que aún hoy sigue siendo. Por lo que hacía dentro del campo, y por lo que hacía fuera del campo.

Ya en su primera temporada se proclama campeón del campeonato carioca, tras imponerse en la final al Fluminense por 2-1. Doval anota el primero, en un Maracaná repleto, con cerca de 150.000 aficionados. Además, es el máximo goleador del Torneo.

Pero el vínculo de Doval con la afición no acaba ahí. Se había comprado un departamento junto a la playa, y es habitual verle jugando a futvoley con cualquiera que se acercara hasta ahí. Las colas de aficionados para ir a jugar un rato con él son interminables. Y también las de aficionadas, que se derretían ante aquel Diablo Rubio. El argentino más carioca que jamás ha existido. Es portada de revistas deportivas, y también de revistas de la farándula.

Al concluir la temporada varios equipos de Europa abordan su fichaje. Entre ellos el Atlético de Madrid. Pero él nunca quiso salir de Río. Al año siguiente es declarado Ciudadano Ilustre de Río de Janeiro, y se nacionaliza brasileño.

En el 73 el Fla no puede revalidar título, aunque Doval sí vuelve a encabezar la lista de goleadores. Igual que en el 74, cuando formando una inolvidable pareja junto con Zico, La dupla del pueblo, recupera el campeonato para el Flamengo.

Y entonces sucede lo que parecía imposible. Narciso Doval se marcha al Fluminense. Él no quería, pero los dos clubes llegan a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Aunque la directiva del Flamengo tiene que soportar continuas protestas de los aficionados, dolidos por la salida de su ídolo, y cuatro años consecutivos sin conquistar ningún título.

No puede decirse lo mismo de la carrera de Doval en el Flu, donde coincidiría entre otros con Rivelino y la futura estrella sevillista Pintinho. Ya en su primer año conquista el Título Carioca, con gol incluido en el 119 en la final ante Vasco da Gama. Es, además, el pichichi de la competición.

Logra lo que nadie ha logrado: ser leyenda en los dos conjuntos, dos equipos con una rivalidad ancestral.

La fama y popularidad de Narciso Doval es tal que, a continuación de los narradores que cuando cantaban una jugada de Pelé se referían al astro brasileño como ÉL, porque no hacía falta ni mencionar su nombre, ahora al referirse a Doval lo llamaban simplemente EL OTRO. Como diría el periodista Manolo Epelbaum, Doval fue para Río lo que Pelé había sido para Brasil.

Doval, que terminaría su carrera como profesional en Estados Unidos, regresaría a San Lorenzo para jugar con el equipo de veteranos. Pero la muerte le vino a buscar de manera prematura. Sabía dónde encontrarlo. En una discoteca de Buenos Aires, celebrando un empate brillante del Flamengo.

Tenía 47 años.