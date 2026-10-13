Cerezo: "Si Simeone quiere estar otros quince años en el Atlético, estará"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó que recordar de forma continua el anhelo de ganar la Liga de Campeones es "hasta malo" y expresó su deseo por "recuperar" a Julián Álvarez y que renueve Diego Pablo Simeone, en las horas previas al partido contra el Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano, correspondiente a la segunda jornada de la primera fase de la Champions.

"Hablamos muchas veces de ganar la Champions y yo creo que recordarlo muchas veces es hasta malo. Creo que mejor es no recordarlo y que salga, que salga por su propio ser", manifestó Enrique Cerezo antes de entrar a la comida con la directiva del Manchester United.

Cerezo calificó el encuentro de este martes contra los 'Diablos Rojos' en el Metropolitano como un "partidazo". "Viene un equipo importante, y la verdad es que nosotros tenemos la obligación y la necesidad de ganar. Y vamos a salir a ganar. Siempre se tienen ganas de ganar, y más cuando es un equipo como el United", recalcó.

Por otra parte, el presidente del club colchonero trató de eludir lo especial que puede ser esta edición de la Liga de Campeones, pues la final se jugará el 5 de junio en el estadio rojiblanco. "La final de la Champions todos la queremos y todos la deseamos. Otra cosa es que la consigamos, pero bueno, estaremos en el camino de ella", indicó.

Asimismo, aseguró desconocer si el delantero argentino Julián Álvarez ha cambiado de representante. "No sé exactamente si ha roto con su representante o no, porque no nos ha comunicado nada, por lo menos a mí. Si ha roto con él, sus razones tendrá. A Julián estamos recuperándole para que en los próximos partidos sea la gran figura del fútbol mundial que todos queremos que sea. Y estamos en esa línea y creo que lo vamos a conseguir", deseó.

A su juicio, el ariete de la vigente subcampeona del mundo necesita marcar goles y también recibir el cariño de toda la afición del Atlético de Madrid "para que la recuperación de todo este lío que ha habido sea perfecta".

Renovación de Simeone

Acerca de la posible renovación del contrato de Simeone, Cerezo dijo que, de momento, el club está contento con el trabajo del técnico argentino. "Todavía queda mucho tiempo para poder hablar de renovaciones o no. Pero Cholo es un entrenador de la 'casa', lleva aquí 15 años con nosotros y si quiere estar otros quince más, pues estará", comentó.

Por último, eludió referirse a la expulsión y posible sanción de Vinícius júnior tras el tirón de pelo en el partido contra el Villarreal del pasado fin de semana. "Si quieres que te diga la verdad no vi el partido ni vi el porqué lo han suspendido, si es que lo han suspendido. Es que yo veo al Atlético de Madrid y, de vez en cuando, a algún otro equipo", subrayó el directivo colchonero.