¿Dónde ver el Atlético de Madrid - Manchester United?

El Atlético de Madrid afronta este martes 13 de octubre la segunda jornada de Champions League frente al Manchester United. El conjunto de Simeone busca su primera victoria en la competición europea tras caer en Anfield ante el Liverpool (2-1).

El historial de enfrentamientos ante equipos ingleses en la fase de grupos o Fase Liga de Champions no favorece a los colchoneros, que nunca han conseguido una victoria y han protagonizado siete derrotas y un empate.

Sin embargo, en su último cruce con el Manchester United en la temporada 21/22, el Atlético de Madrid consiguió firmar las tablas en el Metropolitano (1-1) y sellar el pase a la siguiente eliminatoria en Old Trafford gracias a un solitario tanto de Lodi (0-1).

Para este choque, Simeone recupera a Barrios, lesionado desde hace un mes y que contó con minutos el pasado fin de semana en Mendizorroza. Además, Alexander Sorloth estará disponible por primera vez en la temporada para la competición europea.

¿A qué hora y dónde verlo?

El partido dará comienzo el 13 de octubre en el horario habitual de Champions League, a las 21:00, en el Riyadh Air Metropolitano y será arbitrado por el colegiado sueco Glenn Nyberg. Los espectadores podrán seguirlo a través de M+Liga de Campeones, M+Liga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar, de Movistar Plus.