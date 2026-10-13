La jugada polémica de la expulsión de Vinicius y la previa de la Champions fueron los temas principales de la tertulia de El Primer palo con Paul Tenorio, Sergio Valentín, Israel Iñiguez y Dani Blanco moderada por Juanma Rodríguez.

La disparidad de criterios fue lo más comentado. Paul Tenorio afirmó que "la expulsión es justa pero Muñiz Ruiz tenía ganas de expulsar a Vini. Ha habido jugadas a favor del Madrid que se deberían haber señalado y no ha sido así". Isra Iñiguez afirmó que "la debilidad del Madrid es quejarse de los árbitros porque muestra poca crítica deportiva".

Sergio Valentín fue rotundo. ¿Qué hacemos hablando de esta jugada si es clara la roja? y Dani Blanco afirmó que "creo que el árbitro debe dejarse guiar por lo que le dice el VAR".

La previa de la Liga de Campeones también fue tema a debate. "El Atlético es favorito ante el United" dijo Dani Blanco e isra Iñiguez afirmó del Villarreal - Napoles que "es un partido igualado" a lo que Sergio Valentín matizó "me da un poco de miedo el Villarreal este año porque no acaba de hacerse". Del Galatasaray - Barcelona Paul Tneorio dijo que "no tendrá problemas para ganar en Estambul"