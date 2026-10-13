El CTA esquiva la polémica de Vinicius: 'Tiempo de Revisión' no analiza su roja ante el Villarreal

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) tenía este martes una oportunidad inmejorable para arrojar luz sobre una de las acciones arbitrales que más debate ha generado en las últimas horas. Sin embargo, Tiempo de Revisión ha decidido no analizar la expulsión de Vinicius Junior ante el Villarreal.

El organismo arbitral ha publicado un nuevo episodio de su espacio dedicado a revisar las principales decisiones polémicas de cada jornada, pero la acción protagonizada por el futbolista del Real Madrid en el Santiago Bernabéu no aparece entre las seleccionadas. En su lugar, el CTA ha puesto el foco en tres encuentros: Alavés-Atlético de Madrid, Betis-Osasuna y Real Sociedad-Deportivo.

La ausencia resulta especialmente llamativa por el contexto. Vinicius fue expulsado con roja directa después de que el VAR avisara a Isidro Díaz de Mera de un tirón de pelo del brasileño a Nathan Saliba durante la jugada que terminó con el segundo gol del Real Madrid. El árbitro acudió al monitor, anuló el tanto y mostró la roja al delantero madridista.

La decisión provocó un intenso debate sobre la interpretación de la acción y sobre si el gesto debía ser considerado conducta violenta merecedora de expulsión. De hecho, el propio debate arbitral ha puesto el foco en aspectos como la intensidad del agarrón y las circunstancias en las que se produjo la acción.

Precisamente por eso, Tiempo de Revisión parecía el escenario perfecto para que el CTA explicara sus criterios. Pero no lo ha hecho. El contraste es todavía mayor si se tiene en cuenta que el organismo sí utiliza este espacio para reconocer errores arbitrales. En uno de los primeros programas de la temporada, por ejemplo, el CTA admitió que la expulsión de Yuri Berchiche ante el Sevilla había sido un error y consideró que el VAR debía haber intervenido.

En esta ocasión, sin embargo, la polémica del Bernabéu queda fuera del análisis. El CTA sí respalda en el programa la intervención del VAR en la expulsión de Ángel Pérez ante el Atlético y considera acertadas otras decisiones revisadas, pero no entra en la acción de Vinicius.

Una decisión que deja más preguntas que respuestas

La omisión llega además en un momento especialmente delicado para el Real Madrid. La expulsión puede tener consecuencias importantes para Vinicius, que podría afrontar una sanción de varios partidos y tener en el horizonte el Clásico ante el Barcelona del próximo 25 de octubre.

El audio del VAR publicado tras el encuentro permite conocer cómo se desarrolló la revisión. Muñiz Ruiz recomendó a Díaz de Mera acudir al monitor para valorar una posible conducta violenta y, tras observar las imágenes, el colegiado decidió mostrar la roja al brasileño. Pero una cosa es conocer la conversación entre el VAR y el árbitro y otra muy distinta conocer el criterio que llevó al CTA a considerar que aquella acción debía terminar en expulsión.

Eso es precisamente lo que Tiempo de Revisión no ha aclarado. Y la pregunta queda encima de la mesa: si el programa nació para explicar las decisiones arbitrales más controvertidas, ¿por qué una de las acciones que más debate ha generado esta jornada se queda fuera? Por ahora, el CTA guarda silencio sobre la roja a Vinicius.