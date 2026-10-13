El Getafe hace oficial el fichaje de Dani Carvajal tras aceptar una drástica rebaja salarial

El Getafe ha hecho oficial el fichaje de Dani Carvajal, que se incorpora al conjunto azulón como agente libre después de poner fin a su etapa en el Real Madrid. El lateral derecho, uno de los jugadores más laureados de la historia del club blanco, firma hasta final de temporada y se convierte en una incorporación de peso para el equipo dirigido por José Bordalás.

La llegada del futbolista madrileño supone un importante refuerzo para la defensa del Getafe, que incorpora experiencia, liderazgo y una trayectoria internacional difícil de igualar. La llamada de Bordalás ha sido clave para convencer a Carvajal, que continuará su carrera en el fútbol español sin alejarse de su entorno familiar.

El defensa, que salió del Real Madrid el pasado verano, llevaba sin equipo desde el 30 de junio. Su fichaje permitirá al conjunto azulón reforzar el lateral derecho y ampliar las alternativas tácticas de su entrenador para afrontar el resto de la temporada.

"Viene a las cinco", 𝒍𝒂 𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒕𝒖𝒗𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒖́𝒕𝒃𝒐𝒍 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍 🗺️ ¿Pueden repetirme esa hora, por favor? ⏰#LasCincoDeLaTarde #GetafeCF pic.twitter.com/ho2S7aoDTb — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 13, 2026

Uno de los aspectos más llamativos de la operación es el esfuerzo económico que tendrá que realizar Carvajal para incorporarse al Getafe. El lateral percibía en el Real Madrid un salario que rondaba los diez millones de euros netos anuales, una cantidad muy alejada de las posibilidades económicas del club azulón.

El futbolista habría aceptado una importante reducción salarial para cerrar su llegada al Coliseum. La posibilidad de continuar jugando en Madrid y la confianza mostrada por Bordalás han sido factores determinantes para que la operación llegase a buen puerto.

Su incorporación no sólo refuerza una posición necesitada de efectivos, sino que también aporta un perfil competitivo a un vestuario que podrá contar con la experiencia de un jugador acostumbrado a disputar finales y partidos de máxima exigencia.

Carvajal compartirá posición con Kiko Femenía, mientras que Andrés García podría adelantar su ubicación en el campo. Además, el defensa ofrece a Bordalás la posibilidad de actuar como central derecho en determinados sistemas con tres zagueros, una alternativa que permitiría aprovechar su capacidad defensiva y su experiencia táctica.

El aval de Ángel Torres desbloquea el fichaje

La oficialidad de la operación se ha producido después de varios días de negociaciones y trámites administrativos. Aunque el acuerdo entre el jugador y el Getafe estaba prácticamente cerrado, el club necesitaba resolver las dificultades relacionadas con el límite salarial para poder inscribir al futbolista.

Ángel Torres ha presentado el aval necesario ante LaLiga para desbloquear la operación, según la información difundida durante las últimas jornadas. La intervención del presidente azulón ha permitido avanzar en los trámites para registrar el contrato del defensa.

Carvajal ya había acudido a las oficinas del club y se había mostrado optimista sobre el desenlace de las conversaciones. El lateral reconoció ante los medios que esperaba que la negociación llegase a buen puerto, a la espera de resolver los últimos detalles.

Con el acuerdo ya anunciado, el Getafe incorpora a un futbolista que puede convertirse en una pieza importante tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Una leyenda del Real Madrid al servicio de Bordalás

La trayectoria de Carvajal explica la dimensión del fichaje. El lateral disputó 451 partidos oficiales con el Real Madrid y conquistó 27 títulos con el conjunto blanco, entre ellos seis Champions League, cuatro Ligas y dos Copas del Rey.

A su palmarés a nivel de clubes se suman sus éxitos con la selección española. Carvajal fue campeón de la Liga de Naciones en 2023 y de la Eurocopa de 2024, consolidándose como uno de los defensas españoles más destacados de su generación.

El Getafe incorpora así a un futbolista acostumbrado a competir al máximo nivel, cuya experiencia puede resultar determinante en los momentos más exigentes de la temporada. Bordalás gana un jugador de carácter, con capacidad para liderar al equipo y acostumbrado a la presión de los grandes escenarios.

La incógnita ahora será cuándo podrá debutar con su nuevo equipo y qué papel tendrá en los planes del técnico alicantino. Su llegada eleva las expectativas en el Coliseum y supone uno de los movimientos más destacados del mercado de jugadores libres.