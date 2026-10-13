Escándalo Mundial: la torre fantasma Trump salpica a Infantino

Nuevo escándalo de la FIFA que salpica a Infantino. El presidente del organismo que controla el fútbol mundial está en el ojo del huracán tras revelarse un millonario acuerdo de alquiler en la Torre Trump por una lujosa oficina en Nueva York que permanece prácticamente vacía.

La investigación, destapada por medios internacionales como The New York Times y Le Monde, apunta a un presunto conflicto de intereses y trato de favor entre el presidente del organismo, Gianni Infantino, y el mandatario estadounidense Donald Trump.

Según los documentos internos filtrados, la FIFA firmó un contrato de arrendamiento por siete años para ocupar una exclusiva suite en el emblemático edificio de la Quinta Avenida. El organismo paga una media de 470.000 dólares anuales, lo que elevará el desembolso total a cerca de 4 millones de dólares al finalizar el acuerdo, más 100.000 dólares adicionales en mantenimiento. Altos funcionarios de la federación admitieron de forma anónima que el espacio está prácticamente desocupado, a pesar de que la FIFA ya cuenta con enormes oficinas operativas en Miami para gestionar el Mundial. La investigación recalca que la FIFA no evaluó ninguna otra ubicación alternativa en Nueva York antes de decantarse directamente por la propiedad de la familia Trump.

La apertura de esta sede fue impulsada personalmente por Gianni Infantino, generando fuertes tensiones internas en el comité de cumplimiento de la FIFA debido al evidente conflicto de intereses geopolítico. Este polémico contrato comercial coincide con una serie de decisiones del organismo que han despertado suspicacias en el ámbito deportivo como el inédito Nobel de la Paz, FIFA Peace Prize, creado expresamente por la organización, que le otorgó al propio Donald Trump. El escándalo del Mundial cuando el actual presidente de los Estados Unidos llamó directamente a Infantino para exigir que se anulara una tarjeta roja al jugador estadounidense Folarin Balogun. De forma inusual, el comité disciplinario de la FIFA suspendió la sanción. Y no hay que olvidar los fondos opacos con los que se ha relacionado a Infantino -ha mantenido reuniones con fondos de inversión vinculados a la familia de Trump para la venta de derechos de futuros torneos de fútbol-.

Ante el revuelo global, la FIFA defendió la legalidad del acuerdo asegurando que el precio pactado por la suite se ajusta estrictamente a los valores del mercado inmobiliario neoyorquino.

Por su parte, la Organización Trump ha declinado hacer comentarios oficiales respecto a la investigación, mientras la sombra de la influencia política vuelve a sacudir la reputación del fútbol mundial.