Gulacsi, portero del Villarreal, sufre un robo a mano armada en su casa cuando estaba con su familia

El portero húngaro del Villarreal Peter Gulacsi sufrió esta madrugada un robo a mano armada en su domicilio mientras se encontraba en él con su familia, sin que ninguno de sus integrantes resultase herido, informó este martes el club castellonense.

Debido a este incidente, del que aún se desconocen más detalles, el guardameta húngaro, que llegó al Villarreal este verano, no estará disponible para el partido de esta noche que mide al equipo villarrealense con el Nápoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones en el Estadio de la Cerámica.

Los hechos, que fueron confirmados a EFE por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, se produjeron en la urbanización de Monasterios, en la localidad valenciana de Puzol, durante la madrugada de este martes.

El Villarreal también señaló que "las autoridades competentes fueron informadas de inmediato y están realizando las diligencias oportunas".

El caso se asemeja al vivido en febrero de 2024 por el entonces jugador del Villarreal Etienne Capoué, quien fue víctima de un intento de robo en su domicilio de Bétera (Valencia) mientras se encontraba con su familia en el interior y estaba cenando en la planta baja de la vivienda.