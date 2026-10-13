Netflix emitirá el Mundial 2030 y ofrecerá los partidos de España en abierto

Netflix ha anunciado este martes la adquisición de los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra del Mundial de Fútbol de 2030. La plataforma emitirá en directo los 104 encuentros de una edición histórica de la competición, que se celebrará principalmente en España, Portugal y Marruecos.

El torneo coincidirá con el centenario de la Copa Mundial de la FIFA. España será uno de los tres países anfitriones junto a Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán varios partidos conmemorativos del centenario.

Netflix ha avanzado que ofrecerá la cobertura íntegra del campeonato en directo, acompañada de una programación especial con un enfoque dirigido al público español. La oferta incluirá espacios previos a cada encuentro, contenidos durante el descanso y análisis posteriores a los partidos.

La plataforma también prepara un programa diario de resúmenes en las jornadas en las que haya encuentros, además de otros contenidos destinados a aumentar la expectación antes del inicio del torneo.

El objetivo es convertir el Mundial en uno de los grandes acontecimientos deportivos de su catálogo y ofrecer a los aficionados una cobertura que vaya más allá de la retransmisión de los partidos.

Netflix adquiere los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030™. pic.twitter.com/Gu45LFyu8u — Netflix España (@NetflixES) October 13, 2026

Un partido gratis cada jornada y los encuentros de España en abierto

Pese a la adquisición de los derechos exclusivos, Netflix ha anunciado que un partido de cada jornada podrá verse gratis en España. Además, ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de encuentros que incluirá todos los partidos de la selección española, las dos semifinales y la final.

De este modo, los aficionados podrán seguir en abierto los principales encuentros del campeonato, incluidos todos los de España, sin necesidad de recurrir exclusivamente a la plataforma de streaming.

Netflix ha explicado que los detalles de esta colaboración con una cadena de televisión se darán a conocer más adelante. Por el momento, no ha identificado al operador que se encargará de emitir esos partidos.

Netflix refuerza su apuesta por el fútbol

El acuerdo amplía la colaboración de Netflix con la FIFA, con la que la plataforma ya tiene compromisos para retransmitir el Mundial femenino en Estados Unidos y Canadá en las ediciones de 2027 y 2031.

Bela Bajaria, directora de Contenidos de Netflix, ha destacado la capacidad del Mundial para reunir a los aficionados y dejar una huella duradera en la memoria colectiva. La directiva ha recordado la celebración del título mundial de España y ha subrayado la ilusión de la compañía por ofrecer todos los partidos a los espectadores españoles y andorranos en 2030.

Por su parte, Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, ha expresado su satisfacción por reforzar la colaboración con la plataforma de cara a una edición que será especialmente significativa por el centenario del torneo.

Grafström ha señalado que ambas organizaciones comparten el propósito de acercar el fútbol a un mayor número de aficionados y facilitar que el público disfrute de la competición.

El Mundial de 2030 tendrá así una distribución audiovisual diferente en España, con Netflix como plataforma de referencia para la retransmisión completa y una ventana en televisión en abierto para los partidos de mayor interés, incluidos todos los de la selección española.