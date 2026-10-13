Uribes impulsa una nueva ayuda de cinco millones para la Liga F mientras caen los ingresos de los clubes

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara una nueva inyección de cinco millones de euros para los clubes de la Liga F mediante un decreto cuya existencia y contenido, según la documentación citada en la información original, ha podido conocer Libertad Digital en exclusiva. La iniciativa está vinculada al Consejo Superior de Deportes (CSD), que preside José Manuel Rodríguez Uribes, y vuelve a situar la financiación pública en el centro de un proyecto que nació con la promesa de consolidar el fútbol femenino profesional y dotarlo de un modelo económico sostenible.

Si la medida sale adelante, las ayudas directas canalizadas por la Liga F alcanzarían los 25 millones de euros durante las cuatro primeras temporadas de la competición. La quinta campaña ya está en marcha y las cuentas siguen mostrando una dependencia considerable de los recursos institucionales. Mientras los clubes afrontan dificultades para incrementar sus ingresos comerciales y audiovisuales, la respuesta que se plantea desde el Gobierno pasa por una nueva aportación de dinero público. La cuestión ya no es únicamente cuánto recibe la competición, sino qué resultados ha obtenido con los recursos que ha manejado.

Estos son los puntos claves del proyecto de Real Decreto de subvenciones deportivas para 2026, al que ha tenido acceso Libertad Digital:

Beneficiaria y finalidad | Artículo 4.7 | Página 11 7.

A la Liga Profesional de Fútbol Femenino, para gastos corrientes de los clubes que forman parte de la misma durante la temporada 2025-2026. Cuantía | Artículo 8.7 | Página 17 7.

A la Liga Profesional de Fútbol Femenino para gastos corrientes de los clubes que forman parte de la misma durante la temporada 2025-2026: 5.000.000 euros. Periodo de ejecución | Artículo 6.7 | Página 14 7.

A la Liga Profesional de Fútbol Femenino, para gastos corrientes de los clubes que forman parte de la misma durante la temporada 2025-2026: del 1 de julio de 2025 a 30 de junio de 2026. Gastos excluidos | Artículo 5.6 | Páginas 13-14 6.

No serán subvencionables, en ningún caso, con cargo a la subvención prevista en el artículo 4.7:

a) Los gastos correspondientes a cualquier sección, equipo, categoría o estructura del club o sociedad anónima deportiva distinta del equipo femenino que participa en la Primera División Femenina de fútbol.

b) Los gastos propios de la entidad beneficiaria, incluidos los de gestión, administración, estructura, comunicación, marketing, consultoría, asesoramiento y cualesquiera otros gastos de la misma, así como sus costes indirectos. A los efectos de esta subvención, no procederá la imputación de costes indirectos prevista en el artículo 3.4.b).

c) Las obras, reformas, ampliaciones, sustituciones integrales, modernizaciones y cualesquiera actuaciones de inversión o mejora estructural de elementos cuya vida útil supere el ejercicio, sobre instalaciones, equipamientos o activos.

La resolución de concesión podrá concretar otras exclusiones específicas dentro del marco anterior, así como los criterios de imputación proporcional, acreditación documental y demás requisitos necesarios para garantizar la afectación finalista de la subvención

El agujero cambia de nombre

Las previsiones presupuestarias permiten seguir el rastro de esa dependencia. La Liga F había contemplado cinco millones de euros procedentes de las quinielas para la temporada 2025/26. Sin embargo, en la estimación de cierre, esa partida desaparece y es sustituida por otra de idéntica cuantía: una subvención del CSD destinada a gastos. El ingreso previsto no llega por la vía inicialmente presupuestada y termina reemplazado por una aportación pública.

Para la campaña 2026/27, el presupuesto ordinario vuelve a incluir cinco millones de euros de las quinielas y otros 2,5 millones vinculados al convenio con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Una cantidad que, según el texto facilitado, el presidente federativo, Rafael Louzán, había mencionado públicamente al referirse a una situación heredada de la etapa de Pedro Rocha que no se ajustaba a lo hablado ni a lo acordado. La dependencia de las instituciones continúa ocupando así un lugar destacado en las cuentas de una competición que aspiraba a sostenerse sobre una base comercial propia.

El dinero deberá llegar esta vez íntegro a los clubes

El nuevo decreto establece, según la documentación descrita, que los cinco millones se distribuyan íntegramente y a partes iguales entre los 16 clubes destinatarios. Cada entidad recibiría 312.500 euros, y la Liga F dispondría de un mes desde la recepción de los fondos para efectuar las transferencias.

La condición resulta significativa: los gestores de la patronal no podrán utilizar esta partida para pagar salarios de la propia organización, sufragar su sede o cubrir gastos de estructura. Tampoco podrán descontar cuotas, sanciones o deudas pendientes de los clubes. El dinero deberá llegar íntegro a los equipos que sostienen la competición, mantienen sus plantillas y afrontan las obligaciones económicas derivadas de la actividad deportiva.

La restricción pretende evitar que una ayuda concebida para los clubes termine cubriendo necesidades de la propia patronal. También pone de manifiesto la importancia de delimitar con claridad el destino de cada euro público en una competición que acumula nuevas aportaciones mientras sus resultados comerciales siguen bajo presión.

Anticipar ingresos futuros para pagar obligaciones pasadas

Las dificultades de liquidez ya habían llevado a la Liga F a recurrir a los ingresos de patrocinio. En la asamblea de diciembre de 2025 se planteó y aprobó anticipar, mediante una operación de factoring, aproximadamente 4,7 millones de euros correspondientes a derechos de cobro con vencimientos hasta septiembre de 2027.

La operación permitió disponer de dinero antes de tiempo para atender pagos pendientes de la temporada 2024/25, que había terminado meses atrás. En términos financieros, se trata de convertir ingresos futuros en liquidez inmediata, pero esa fórmula tiene un coste: en este caso, de alrededor de medio millón de euros, según las cifras aportadas en el texto original. Además, compromete recursos que habrían estado disponibles en los siguientes ejercicios.

El mecanismo retrata las dificultades para acompasar los ingresos y los gastos de la competición. Anticipar patrocinio puede aliviar una necesidad puntual de tesorería, pero no resuelve por sí mismo un problema estructural si los ingresos ordinarios no bastan para atender los compromisos asumidos. La nueva ayuda pública de cinco millones se incorporaría a ese escenario financiero.

Los clubes pierden ingresos mientras la estructura se mantiene

Las cifras presupuestarias reflejan otro desequilibrio. Los ingresos previstos para repartir entre los clubes por patrocinios y licencias bajan de ocho millones de euros en 2025/26 a 5,5 millones en 2026/27. El descenso es del 31,25%. La partida audiovisual distribuible también retrocede, desde los 5,71 millones hasta los 2,94 millones de euros.

En conjunto, los equipos pasan de tener presupuestados 13,71 millones por ambos conceptos a disponer de 8,44 millones. Son 5,27 millones menos, una caída aproximada del 38,4%. Mientras tanto, los gastos corporativos y de negocio de la Liga F apenas varían: pasan de 8,94 a 8,98 millones de euros.

La comparación merece una explicación por parte de los responsables de la patronal. Los recursos previstos para distribuir entre quienes sostienen la competición disminuyen de forma considerable, mientras el coste de la estructura permanece prácticamente intacto. No significa que ambas partidas deban evolucionar necesariamente al mismo ritmo, pero sí obliga a justificar qué resultados obtiene la organización y cómo piensa corregir la caída de los ingresos destinados a los clubes.

Gasol16 y un acuerdo que no logró la unanimidad

Hace casi cuatro meses, la Liga F presentó su alianza con Gasol16 Ventures y Fortified Partners como el comienzo de una nueva etapa financiera. Pau Gasol puso rostro a una operación anunciada por valor de 55 millones de euros, con la que la patronal pretendía reforzar su capacidad comercial y facilitar recursos a las entidades participantes.

Sin embargo, la iniciativa no contó con el respaldo unánime de los clubes. Real Madrid, Real Sociedad y Athletic Club rechazaron el acuerdo. El Athletic explicó a sus socios sus objeciones al modelo, entre ellas el compromiso de ingresos comerciales durante 25 años y el equilibrio entre los riesgos asumidos y los beneficios esperados.

La distribución anunciada contemplaba 40 millones para los clubes durante cuatro años y otros 15 millones destinados a la estructura de la Liga F y a la adquisición de activos comerciales. La operación plantea así una cuestión esencial: cómo se reparten los recursos entre los equipos y la organización, y qué obligaciones futuras asumen las entidades a cambio de recibir financiación en el presente.

La presentación pública de la alianza no permite, por sí sola, determinar el grado de ejecución de los contratos ni el calendario efectivo de los desembolsos. Los clubes necesitan conocer cuántos han formalizado su adhesión, qué cantidades se han recibido y cuáles son las condiciones definitivas. El respaldo de una figura reconocida como Gasol aporta visibilidad, pero no sustituye la transparencia sobre los compromisos económicos.

Gradas con apenas decenas de espectadores

La evolución financiera coincide con cifras de asistencia que vuelven a poner en cuestión la capacidad de la Liga F para convertir su condición profesional en un producto con mayor atractivo comercial. Entre los registros citados del comienzo de temporada figuran los 76 espectadores de un Badalona-Granada, los 122 de un Badalona-Real Sociedad, los 137 de un Madrid CFF-Sevilla, los 131 de un Sevilla-Badalona y los 269 de un Granada-Eibar.

Son datos de determinados encuentros, no una fotografía completa de la asistencia a toda la competición. Pero resultan relevantes para evaluar el alcance de su crecimiento y la distancia entre las expectativas generadas con la profesionalización y la respuesta que ofrecen algunos partidos en las gradas.

La situación audiovisual tampoco invita al optimismo. El presupuesto destinado a distribuir ingresos televisivos entre los clubes cae hasta los 2,94 millones de euros para 2026/27. En 2019, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino había adjudicado los derechos a Mediapro por tres millones anuales. La comparación entre ambas cantidades no equivale necesariamente a comparar contratos idénticos, pero sí permite apreciar la dimensión del desafío comercial que afronta la competición.

Tras años de apoyo institucional, el fútbol femenino profesional necesita acreditar que puede aumentar sus audiencias, atraer patrocinadores y generar ingresos suficientes para sostener a sus clubes. Las subvenciones pueden facilitar esa transición, pero no reemplazan la obligación de construir un negocio viable.

La Quiniela tampoco responde a las expectativas

La incorporación de partidos femeninos a la Quiniela fue presentada como otro paso en el reconocimiento del fútbol femenino. Sin embargo, las cifras de recaudación citadas en el texto original reflejan un retroceso en la primera jornada que incluyó estos encuentros durante la temporada analizada.

La tercera jornada del calendario recaudó 2,59 millones de euros, frente a los 3,69 millones registrados en la jornada equivalente de la temporada anterior. La diferencia alcanza los 1,1 millones, aproximadamente un 29,9% menos.

Ese resultado contrasta con los cinco millones de euros que la Liga F había presupuestado por este concepto para 2025/26, una cantidad que posteriormente desapareció de la estimación de cierre y fue reemplazada por una subvención del CSD. La evolución de la recaudación y el cambio de partida presupuestaria plantean dudas sobre la fiabilidad de las previsiones de ingresos y sobre la capacidad de la competición para cumplir sus objetivos económicos sin nuevas aportaciones públicas.

La crisis interna no terminó con la salida del crítico

Las discrepancias sobre la gestión también han marcado la gobernanza de la patronal. Rubén Alcaine, entonces vicepresidente de la Liga F, mantuvo durante un tiempo una posición crítica con la dirección. Once de los 16 clubes respaldaron la moción de censura que acabó con aquella etapa, mientras Real Madrid y Real Sociedad habían expresado igualmente objeciones relacionadas con la gobernanza y la información facilitada por la organización.

La controversia tuvo continuidad en el ámbito disciplinario. Según la información aportada, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) impuso una amonestación pública a la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, por su actuación al presidir la asamblea en la que se votó la moción de censura, al apreciar un incumplimiento del artículo 36 de los estatutos. El expediente procedía de una denuncia de Alcaine ante el CSD.

La sanción no resuelve por sí misma el conjunto de las discrepancias sobre la gestión, pero añade un elemento relevante al debate sobre el funcionamiento interno de la patronal. La sustitución de una voz crítica tampoco elimina las preguntas sobre las cuentas, la transparencia o el control de los procedimientos. Las controversias deben abordarse mediante información verificable y mecanismos de supervisión, no limitarse a un pulso entre dirigentes.

Uribes debe aclarar la fiscalización de las ayudas anteriores

La concesión de nuevos fondos coincide con las dudas pendientes sobre la justificación de subvenciones anteriores. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, negó en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador Vicente Azpitarte, la existencia de un informe sobre incumplimientos. Libertad Digital publicó posteriormente, según el texto facilitado, que el CSD había requerido subsanar la justificación de aproximadamente 4,7 millones de los cinco millones concedidos en 2022.

La cuestión exige distinguir entre una petición de subsanación documental, la eventual existencia de gastos no justificados y una declaración definitiva de incumplimiento. Son situaciones distintas y corresponde al organismo concedente explicar qué documentación falta, qué gastos se consideran admisibles y cuál es el resultado de la fiscalización.

Rodríguez Uribes debe aclarar el estado de ese procedimiento y las conclusiones sobre la ayuda de 2022. También resulta necesario conocer la situación de las justificaciones correspondientes a 2023 y a la temporada 2024/25, citadas como pendientes en la información original. La concesión de una nueva subvención no exime al CSD de comprobar el destino de las anteriores ni de exigir las responsabilidades que procedan si se acreditan irregularidades.

La continuidad de Uribes al frente del organismo, frente a la menor duración de algunos de sus antecesores, tampoco reduce esa obligación de control. La supervisión de los fondos públicos es una responsabilidad institucional que debe ejercerse con independencia de las relaciones entre los responsables deportivos y la dirección de la Liga F.

Un millón para el baloncesto femenino

El mismo decreto reserva un millón de euros para la profesionalización del baloncesto femenino, una quinta parte de los cinco millones adicionales previstos para la Liga F. La distribución de los recursos reabre el debate sobre los criterios que utiliza el Gobierno para decidir qué competiciones reciben financiación y qué resultados deben acreditar a cambio.

Las federaciones nacionales y el resto del deporte español también necesitan recursos para desarrollar sus actividades, mejorar sus estructuras y sostener a sus deportistas. Por eso, cada nueva ayuda pública debe acompañarse de objetivos medibles, obligaciones de transparencia y mecanismos de evaluación que permitan comprobar su eficacia.

El problema de la Liga F no se limita a recibir más o menos dinero. Los presupuestos apuntan a una reducción de los ingresos distribuibles para los clubes, una estructura corporativa que se mantiene cerca de los nueve millones y una dependencia de las ayudas institucionales que continúa siendo significativa. Si el nuevo decreto sale adelante, el Gobierno deberá explicar qué mejoras espera obtener y cómo comprobará que se cumplen.

La profesionalización se presentó como una oportunidad para construir una competición económicamente sostenible. A estas alturas, la pregunta es si las nuevas aportaciones están acercando ese objetivo o si simplemente permiten aplazar las dificultades. Los clubes necesitan ingresos estables, la patronal debe justificar sus costes y el CSD tiene que fiscalizar las subvenciones concedidas. Sin esas tres condiciones, los cinco millones adicionales pueden aliviar las cuentas a corto plazo, pero no garantizan la solución de los problemas de fondo.