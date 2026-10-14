Arbeloa intenta ser Mourinho y le cuesta una multa de 25.000 libras

El español Álvaro Arbeloa, entrenador del Fulham, está teniendo una actitud en la Premier que recuerda al de su maestro José Mourinho, pero no le está saliendo bien. De momento no ha ganado ni un solo partido con el Fulham y ha sido sancionado por el comité disciplinario de la Asociación Inglesa (FA) con una multa de 25.000 libras por criticar la actuación arbitral tras el partido ante el Manchester United del pasado 20 de septiembre.

Este fue el momento:

Arbeloa im his post Man United game interview accusing officials of favoring Man United 🗣️"they wouldn't let man United lose' "You can see before they scored, the foul against Maguire, he's a guy who is 100 kilos. Every decision was for them" pic.twitter.com/RQyxSNpHpz https://t.co/p6aJ05dSYS — utdzaire🇨🇩 (@utdZaiire) September 30, 2026

"Todas las decisiones fueron a su favor, y yo ya lo sabía, lo sabía desde el partido contra el Manchester City: aquí no dejan que el Manchester United pierda. Y, sí, creo que nos merecíamos un poco más", comentó el ex del Real Madrid.

En la decisión se considera que el exjugador y exentrenador del Real Madrid habló de "manera inapropiada al hacer comentarios en una entrevista posterior al partido que ponían en tela de juicio la integridad de un árbitro". Además, según la FA, Álvaro Arbeloa admitió los hechos. La Comisión Reguladora independiente, compuesta por Ruth Kirby, Faye White y Ken Brown, ha impuesto esta sanción.

"Consideramos que un punto de partida para la sanción era una multa económica acorde con la necesidad de reflejar la gravedad de la conducta, pero teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes expuestas anteriormente. Consideramos que la sanción adecuada es de 25.000 libras esterlinas", dice el comunicado de la Comisión.