El Atlético jugó y ganó por Koke: DEP Ana Merodio

Antes de decir cualquier otra cosa quiero mandar todo el ánimo del mundo para la familia de Koke y por supuesto para el capitán colchonero por el fallecimiento este martes de su madre. DEP Ana Merodio Borja. Desde aquí, un abrazo enorme para Koke, para su hermano Borja y para toda la familia.

El partido ante el United fue por y para Koke. Para toda su familia. Ese 6 que Pablo Barrios ofreció al respetable con el 1-0 fue igual de emotivo que el minuto de silencio que religiosamente se respetó en el coliseo rojiblanco. O las lágrimas del Cholo en la banda, emocionado por el momento. Porque Koke es familia. Indirecta o futbolística, como lo quieran llamar, pero Jorge Resurrección Merodio es parte de la vida de los colchoneros y como tal, cuando él sufre, el resto honramos su sufrimiento. Es el capitán, el que siempre está para sus compañeros y ojo, también para la gente. El primero que pone el pecho. El primero al que se lo suelen partir sobre el césped si es necesario. Pues ese pecho necesitaba de su familia directa e indirecta y ayer en el Metropolitano se jugó por Koke y se jugó por Ana. El 2-0 fue para ellos.

Respecto al partido, suma y sigue el Atlético. Con solidez. Porque no se nos olvide que esto es la Champions y aunque no sea el Manchester United de Ferguson, el actual equipo de Carrick acabó la temporada pasada como el tercero del podio Premier. Por cierto, el Atlético ha ganado en sus dos últimos partidos en casa a Real Madrid y Manchester United. En otra época decir esto no era sencillo. Era una quimera. Ahora es algo normal y eso para mucha gente es maravilloso y para otros, como van diciendo por ahí en alguna radio, un truño. Cenizos... ¡Qué mal lo pasáis días así con vuestro Atleti!

Puperos aparte, el partido de anoche fue un típico duelo de Champions. Duro, peleado, que si acaba en empate no pasa nada y que dejó a dos equipos ofreciendo buenas versiones de sí mismos en fases alternas del choque. El Atlético fue mejor y muy vistoso cuando Barrios, Baena, Lee o Cardoso se encontraron. De hecho, si no llega a ser por el aún controlado estado físico de Barrios, a ese chico no le quita nadie del partido. Es un jugador de 200 millones de euros. De los 500 de su cláusula. Colosal. Diferencial. Y encima si Cardoso se viste de Tiago y Baena sigue regalando fútbol, este Atlético pinta muy bien.

Lo mismo pasa en defensa con el Cuti Romero. Tendrá que pulir algún que otro despiste por excesiva confianza, pero este hombre es el rey de los duelos. Vía aérea o terrestre. Y a ello se suman un Oblak en estado de gracia, imposible dudar de esta leyenda, y jugadores como Hancko, Grimaldo y el siempre omnipresente Llorente. Por cierto, matiz. Llegó el Cuti, tardó en entrar y ya empezaron con "para eso nos gastamos el dinero...". Cardoso no era titular y ya empezaron con "Simeone se carga a Cardoso". Ahora entra el Cuti, él y Cardoso están de 10, y resulta que el Cholo "se ha cargado a Pubill". Por favor. Cenizos calma. Curso largo. Todos serán importantes.

Por otro lado está el tema Julián. Ver al Atleti en directo ofrece una visión mayor de lo que se puede ver en la televisión y la diferencia actual entre Jonathan David como 9 y Julián es abismal. Porque Julián no es 9. Está fuera del área todo el tiempo. No busca el remate, busca asociarse. Y se empeña en eso. Ayer Kang In, Giuliano, Baena, Barrios, Cardoso, Llorente y Grimaldo llegaban al borde del área, buscaban un 9 y no lo había, porque Julián se sale del área. Le hacen gestos de ir dentro y no va. Así es imposible marca a pesar de que tuvo un palo.

Jonathan David, por su parte, sí se coloca de 9, se choca con los centrales y busca el remate. Son dos jugadores totalmente diferentes. Si quieres un 9 de gol, no es Julián, porque él mismo no se mete dentro del área. Le piden que entre y no entra. Y no es Griezmann, que tenía gol hasta en las cejas. Por lo tanto o metes un 9 con él o no funciona ahí. Solo no funciona y el que sí te está dando cosas, como la roja de ayer que frenó los ánimos del United, fue el canadiense. Por lo tanto, no hay debate: Jonathan es el titular hasta que se demuestre lo contrario.

Ahora toca seguir. No queda otra. Esto no para. Cinco victorias consecutivas que demandan una sexta para seguir bien en Liga, una séptima para sumar 6 de 9 en Champions… La rueda no para y si los partes médicos respetan a los líderes, la alegría seguirá yendo por los Barrios colchoneros.