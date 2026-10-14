Desde que en la temporada 2013-2014, Barcelona y Atlético de Madrid ganaran los ocho primeros partidos del campeonato de Liga, ningún equipo ha tenido ese arranque hasta que el conjunto de Flick ganó el otro día al Getafe. Si el sábado gana al Betis conseguirá lo que ningún equipo ha hecho desde la temporada 1968 – 1969 cuando el Real Madrid consiguió ganar los nueve primeros partidos. Nadie superó aquello por lo que si el Barcelona gana los dos próximos partidos protagonizará el mejor arranque de la historia de nuestro futbol.

Los azulgrana han ganado al Elche, Valencia, Levante y Sevilla fuera de casa y al Athletic de Bilbao, Rayo, Racing y Getafe como locales. Han anotado 34 goles en esos ocho encuentros, una media de algo más de cuatro por partido llegando a marcar siete goles la noche del Racing. Es un comienzo demoledor que no significa nada, solo eso, un gran comienzo, pero que pone a los de Flick en lo más alto y que le sitúan como máximo favorito a ganar el título de LIga.

Hace trece años, en octubre de 2013, el Barcelona y el Atlético habían protagonizado un inicio impresionante. En la novena jornada los dos pincharon. Los rojiblancos perdieron en Cornellá ante el Espanyol y los culés empataron en Pamplona. Los dos equipos cortaron ahí su racha pero fueron protagonistas de una primera vuelta de escándalo, alcanzando los 50 puntos. Finalmente el Atlético fue campeón en una última jornada en el Camp Nou para el recuerdo con aquel gol de Godin. Fue, hasta hoy, la mejor racha de un equipo al comenzar la Liga.

Ahora el reto de los de Flick es mayúsculo. Ha habido rachas mucho mayores pero en un tramo de la temporada que no es el inicial, en el que es mucho más complejo coger esta serie de partidos sin ceder puntos. La Real Sociedad estuvo 32 jornadas sin perder en 1980 hasta que perdió en Sevilla en la penúltima fecha, derrota que le costó el campeonato. Ha habido rachas de victorias muy amplias. Trece jornadas estuvo el Madrid en 1988 y catorce el Barcelona en 2004.

Ahora el equipo azulgrana debe ganar en Sevilla al Betis y el clásico para batir todos los records. Nadie hizo 30 puntos en las primeras diez jornadas. Lo sabremos el 25 de octubre por la noche.