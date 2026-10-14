La jornada de la Champions tuvo el protagonismo total en la tertulia de El Primer Palo con María Trisac, Dani Blanco, Alfredo Somoza, Paco Rabadán y Sergio Fernández.

Tres victorias de los equipos españoles. El Barça ganó en Turquia y Dani Blanco se encargó de repetir"que el resultado es muy bueno, pero es verdad que fue el partido más complejo hasta el dia de hoy". María Trisac opinaba que el equipo cule "es muy difícil de ganar y hay que darle el mérito tremendo".

Sergio Fernández dijo que "a dia de hoy no es el que hace mejor fútbol pero es cierto que están imparables" y Alfredo Somoza enfatizó en la "mano de Flick. Se nota mucho que ha corregido cosas".

La victoria del Atlético y del Villarreal también tuvieorn su espacio y la previa del Madrid que juega en Roma. Sergio Fernández avisó del "peligro que tiene el equipo italiano. Muy atacante" y Somoza afirmó que "el Madrid tiene que estar muy atento"