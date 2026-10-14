Iago Aspas sienta cátedra sobre por qué no todos pueden jugar como el Barcelona

Partido grande este jueves en Balaídos. Celta - Juventus. Horas antes de afrontar una nueva noche continental en Balaídos, el capitán celeste, Iago Aspas, ha tomado la palabra ante los medios de comunicación junto a su entrenador, Claudio Giráldez. El delantero moañés ha sentado cátedra sobre el estilo y sobre por qué no todos pueden jugar como el Barcelona.

"Todos queremos ser el Barcelona, ganar 1-4 fuera de casa como hizo el martes, pero no todos tenemos los mismos mimbres o jugadores. Ojalá en un futuro sí", comentó Iago. Además, añadió que el Celta, con sus armas, propone un fútbol de calidad y vistoso: "Yo creo que somos un equipo propositivo desde que llegó Claudio. En estos dos años y medio siempre hemos querido tener la pelota, jugar en campo rival, pero los rivales te van conociendo".

🎙️🇮🇹 IAGO ASPAS, antes de ENFRENTARSE a la JUVENTUS: 😅 "Partidos completos no he visto muchos... resúmenes, casi todos". 💰 "Woltemade costó casi 100M€". pic.twitter.com/jDqpx1FavD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2026

Por otro lado, Iago pide calma tras el último empate en Liga contra el Elche: "Cada partido en Primera es un mundo. Yo prefiero quedarme con este 0-0 –en el Martínez Valero–, con esta buena actitud defensiva que tuvimos, que con el partido que jugamos contra el Alavés, en el que quieres tener el balón pero no sabes ni dónde ni cómo y cuando te das cuenta vas perdiendo 3-0. Ese fue uno de los peores partidos que jugamos desde que asumió las riendas el míster".

A nivel histórico en competiciones europeas, ambos clubes se han enfrentado únicamente en una eliminatoria directa. Dos partidos. Sucedió en los octavos de final de la antigua Copa de la UEFA durante la histórica temporada 1999/2000. 1-0 en la ida disputada en Italia y 4-0 en territorio gallego.

También a nivel histórico, el mejor puesto histórico del equipo celeste en una de las grandes competiciones europeas es la semifinal de la UEFA Europa League, de la temporada 2016-17 bajo la dirección del entrenador Eduardo Berizzo y que acabó con eliminación a manos del Manchester United.