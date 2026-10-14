Vinícius es sancionado con cuatro partidos y se pierde el Clásico

Malas noticias para el Real Madrid. Vinicius Jr. ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol después de su expulsión en el encuentro ante el Villarreal. El castigo deja al delantero brasileño fuera de una de las citas más importantes de la temporada: el Clásico contra el Barcelona del próximo 25 de octubre.

La sanción pone fin a varios días de incertidumbre en el conjunto blanco. Vinicius se perderá los cuatro próximos compromisos ligueros del Real Madrid: Sevilla, Barcelona, Racing de Santander y Valencia. Su ausencia será especialmente importante en el duelo del Camp Nou, donde el equipo dirigido por José Mourinho tendrá que afrontar el partido sin una de sus principales amenazas ofensivas.

Una expulsión que cambió el partido

Todo comenzó en el encuentro frente al Villarreal. Vinicius, que había comenzado el partido desde el banquillo, entró en la segunda mitad y llegó a marcar un gol que habría supuesto el 2-0 para el Real Madrid. Sin embargo, la acción fue revisada por el VAR.

El árbitro, Díaz de Mera, acudió al monitor y observó un tirón de pelo del brasileño a Nathan Saliba durante el inicio de la jugada. Tras la revisión, decidió anular el tanto y mostrar la tarjeta roja directa a Vinicius.

La situación no terminó con la expulsión. Según recogió el acta arbitral, el jugador continuó protestando la decisión y tuvo que ser apartado por varios compañeros. El árbitro describió su comportamiento como una actitud agresiva durante las protestas.

Adiós al Clásico

La consecuencia más importante de la sanción es la ausencia de Vinicius en el Barcelona-Real Madrid del 25 de octubre. El brasileño era una de las principales armas ofensivas del conjunto madridista para el duelo en el Camp Nou.

Además del Clásico, tampoco estará disponible frente al Sevilla, el Racing de Santander y el Valencia. Su regreso a LaLiga tendrá que esperar hasta después de cumplir los cuatro encuentros de castigo.

El Real Madrid considera excesiva la sanción y pierde así a uno de sus futbolistas más determinantes durante varias jornadas. Mourinho tendrá ahora que buscar alternativas para cubrir la ausencia del brasileño, con jugadores como Diomande ganando protagonismo en el ataque.

Pese a la sanción en la competición doméstica, Vinicius sí podrá disputar los partidos de Champions League, ya que el castigo se aplica a la competición liguera.