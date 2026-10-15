El Atlético de Madrid deja al Dépor sin entradas visitantes y el Deportivo responderá en Riazor

La afición del Deportivo no podrá acompañar a su equipo desde la grada visitante en su próxima visita al Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco no pondrá entradas a disposición del club coruñés para el encuentro que ambos equipos disputarán el próximo sábado 24 de octubre, a las 21:00 horas, en el Riyadh Air Metropolitano, correspondiente a la décima jornada de LaLiga.

La decisión del Atlético responde a la celebración del Día de las Peñas, una jornada especial para el club madrileño en la que las localidades disponibles se destinan a sus propios aficionados. El Deportivo ya ha comunicado oficialmente a sus socios que no habrá sorteo de entradas para este desplazamiento, ya que no dispone de localidades visitantes que pueda distribuir.

La noticia supone un jarro de agua fría para una afición deportivista que esperaba con especial ilusión el desplazamiento a Madrid. El regreso del Dépor a Primera División había incrementado todavía más las expectativas alrededor de una de las salidas más atractivas de la temporada.

El Dépor responderá con la misma medida

La entidad coruñesa no se ha quedado de brazos cruzados y ya ha confirmado que aplicará el principio de reciprocidad. Esto significa que la afición del Atlético tampoco dispondrá de entradas visitantes cuando el Deportivo reciba al conjunto madrileño en Riazor, en el partido correspondiente a la segunda vuelta.

El club blanquiazul ya había recurrido a este criterio anteriormente esta temporada en el caso del Getafe, después de que el conjunto azulón tampoco facilitase localidades visitantes al Deportivo debido a las obras de su estadio.

La situación vuelve a poner sobre la mesa la ausencia de un criterio común en el fútbol español para garantizar un número determinado de entradas a las aficiones visitantes. A diferencia de otras competiciones, donde existen porcentajes mínimos establecidos, en LaLiga los clubes pueden encontrarse con situaciones en las que no se ponen localidades visitantes a disposición del rival.

Una salida que pierde uno de sus grandes atractivos

El partido del Metropolitano era uno de los desplazamientos más esperados por el deportivismo. La cercanía entre Madrid y La Coruña, además de la importante presencia de seguidores del Dépor en la capital, hacía prever una notable movilización.

Ahora, aquellos aficionados que quieran acudir al encuentro tendrán que buscar alternativas a la grada visitante. La ausencia de un sector específico para seguidores blanquiazules impedirá que la afición deportivista pueda concentrarse y animar a su equipo desde una zona reservada para ella.

El Atlético, por su parte, mantiene una masa social récord. El club rojiblanco cuenta esta temporada con 61.500 abonados, después de que prácticamente la totalidad de sus abonados renovasen sus localidades.

El encuentro, por tanto, llegará marcado no solo por lo deportivo, sino también por una decisión sobre las entradas que ya ha provocado la respuesta del Deportivo. Sin afición visitante en Madrid y, salvo cambio de postura, tampoco en La Coruña cuando ambos equipos vuelvan a encontrarse en Riazor.