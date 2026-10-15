El Barça cambia el fútbol por el 'GOLF' en el Clásico con una camiseta de 500 euros

El FC Barcelona y Spotify han presentado este jueves la camiseta especial que lucirá el conjunto azulgrana en el próximo Clásico frente al Real Madrid, previsto para el domingo 25 de octubre. El protagonista de esta nueva colaboración es Tyler, The Creator, rapero, productor y diseñador estadounidense cuya marca de moda, GOLF WANG, ocupará el frontal de la equipación. La iniciativa vuelve a unir fútbol, música y moda en uno de los encuentros con mayor repercusión internacional del calendario deportivo.

La camiseta se estrenará un día antes, el sábado 24 de octubre, cuando la plantilla femenina del Barcelona la vista en su partido correspondiente a la Liga F. De este modo, ambos equipos participarán en una campaña que amplía la tradicional colaboración entre el club catalán y la plataforma de música en streaming.

La principal novedad de esta edición es que el diseño creativo de la campaña gráfica y audiovisual ha estado dirigido por el propio Tyler, The Creator. Se trata de la primera ocasión en la que el artista asume directamente esta responsabilidad dentro de las colaboraciones de Spotify con el Barça, lo que permite extender la iniciativa más allá de la presencia de un logotipo en la camiseta.

Además, el nombre que aparecerá en el pecho de los jugadores será «GOLF», en referencia a GOLF WANG, la firma fundada por el músico. No se trata, por tanto, de una referencia al deporte que practican figuras como Tiger Woods o Jon Rahm, sino de una apuesta por la identidad visual y creativa del artista estadounidense.

Bienvenido al equipo, Tyler, The Creator.

FC Barcelona x @spotify x Tyler, The Creator x GOLF WANG ⛳ pic.twitter.com/4eIXp8Ju56 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 15, 2026

Una camiseta de 499,99 euros y ediciones para coleccionistas

Como en anteriores campañas, el Barcelona comercializará la equipación antes de la disputa del Clásico. La camiseta en calidad Match, destinada a reproducir las características de la utilizada por los futbolistas, tendrá una edición limitada de 1.899 unidades y un precio de 499,99 euros.

La oferta incluirá también dos series especialmente dirigidas a los coleccionistas. La primera estará formada por 22 camisetas firmadas por los futbolistas y las futbolistas que sean titulares en sus respectivos partidos. La segunda constará de 11 unidades autografiadas por el propio Tyler, The Creator. Estas dos ediciones especiales tendrán un precio de 2.999,99 euros cada una, según la información facilitada sobre la campaña.

La colaboración no se limitará a la equipación de juego. El proyecto contempla una línea de ropa deportiva y accesorios desarrollada junto a Nike, con prendas que incorporarán elementos visuales de GOLF WANG. También está prevista la celebración de «Copa de Golf», un evento musical programado para el 24 de octubre en Barcelona, como parte de las actividades que acompañarán el lanzamiento.

El noveno artista de una colaboración que comenzó en 2022

La elección de Tyler, The Creator da continuidad a una iniciativa que comenzó en 2022 con Drake y que ha convertido la camiseta azulgrana en un espacio de encuentro entre el deporte y la industria musical.

Desde entonces, el frontal de la equipación ha incorporado las identidades de artistas y grupos como Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran y Olivia Rodrigo. Tyler se convierte así en el noveno protagonista de esta serie de colaboraciones impulsada por el acuerdo comercial entre el club y Spotify.

El vicepresidente del área comercial del Barcelona, Joan Soler, destacó que la alianza permite establecer nuevas conexiones entre el fútbol y la cultura contemporánea, además de acercar la entidad a públicos de todo el mundo. Por su parte, Marc Hazan, vicepresidente sénior de marketing y colaboraciones de Spotify, subrayó que esta edición presenta una dimensión diferente gracias a la participación creativa del músico y a la extensión del proyecto más allá de la camiseta.

GOLF WANG también ha destacado el alcance de la iniciativa, al considerar que la unión con el Barcelona y Spotify representa un nuevo referente en las colaboraciones entre deporte, música y moda.

Un Clásico con repercusión más allá del fútbol

Tyler, The Creator, de 35 años, nació en California y ha construido una trayectoria que combina rap, producción musical y diseño. Ganador de tres premios Grammy, cuenta con una amplia audiencia internacional en Spotify y ha consolidado una identidad propia tanto en la música como en la moda.

Su presencia en la camiseta del Barça refuerza la estrategia del club de aprovechar los grandes acontecimientos deportivos para impulsar su proyección internacional y desarrollar nuevas oportunidades comerciales.

Con el Real Madrid como rival y millones de espectadores pendientes del encuentro, la equipación de GOLF WANG aspira a convertirse en uno de los elementos más reconocibles del próximo Clásico. Una vez más, el partido no solo será escenario de la rivalidad deportiva entre ambos equipos, sino también de una colaboración que sitúa al fútbol en el centro de la cultura popular.