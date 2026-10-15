El Getafe araña un empate en su estreno en la Conference League

El Getafe CF arrancó este jueves su andadura en la fase de liga de la Conference League 2026-2027 con un sufrido empate a un gol en su visita al Universidad de Craiova rumano, donde le salvó un postrero gol de Nemanja Gudelj en otro flojo partido a domicilio de los azulones.

El equipo madrileño retornaba seis años después a competición europea, pero su regreso no fue el deseado después de otra prestación poco efectiva lejos del Coliseo para sumar su sexta salida de la temporada sin ganar y de nuevo con problemas para generar en ataque en un partido muy disputado.

El conjunto que entrena José Bordalás salió dispuesto a dominar y de inicio se hizo con el mando del partido, pero no tuvo demasiadas ocasiones más allá de una de Borja Mayoral que no acertó a encontrar la portería tras un mal despeje de un defensa y una de Francho en el tramo final y en la que erró en su control cuando se podía plantar delante de Popescu tras un buen pase a la espalda de la defensa.

El Universidad de Craiova, por su parte, también amenazó la portería de David Soria, sobre todo con una buena oportunidad de El Hamlawi tras una excesiva relajación de Gudelj, pero el delantero palestino envió su pelota por encima del larguero en su mano a mano ante el guardameta andaluz.

Tras el descanso, el panorama cambió y fueron los locales los que apretaron, con acercamientos más peligrosos. Valou repelió un peligroso disparo dentro del área de Cicaldau y El Hamlawi se topó con un Soria bien colocado en su potente remate. El Getafe no se rehizo y se vio por debajo en el marcador tras un error en la salida de balón, el cual acabó en los pies de El Hamlawi en la frontal del área para que el palestino batiese desde fuera al portero azulón.

A partir de ahí, el conjunto rumano prefirió ceder de nuevo la iniciativa a los visitantes, que se lanzaron a por el empate. Satriano tuvo una gran oportunidad para el 1-1, pero no acertó en su remate a bocajarro ante Popescu, y finalmente fue Gudelj, con un potente lanzamiento desde fuera del área, el que firmó las tablas definitivas en el minuto 81 y el primer gol getafense tras tres salidas sin ver puerta.