"Vinicius ha cavado su tumba esta noche"

La victoria épica del Real Madrid en Roma marcó el programa de este miércoles con la tertulia moderada por Juanma Rodríguez y con Paul Tenorio, Israel iñiguez, Sergio Fernández y Dani Blanco.

Iñiguez destacó "que la victoria del Madrid va a tapar alguna miseria que ha dejado el equipo que ha hecho un partido horrible" a lo que Paul Tenorio matizó. "Ha hecho 60 minutos malos y 30 muy buenos, quizá los mejores del año".

Para Sergio Fernández "no se puede jugar sin un medio centro que maneje el equipo. Estamos en el fútbol de 2026, eso es imposible" y Dani Blanco destacó "lo fuerte que es siempre en esta competición el Madrid. Parece muerto pero no lo está".

Juanma Rodríguez también destacó "los últimos ocho minutos" pero dejó una reflexión "no se pueden hacer estos partidos en Europa. Te pueden dejar señalado".

Sobre la rueda de prensa de Mourinho, en la que el técnico dejó alguna frase potente, Sergio Fernández dijo "ha estado fatal. No se puede decir que el equipo titular ha estado fatal, es señalar. Cualquier otro podría haber sido destituido".

El contertulio dejó una frase lapidaria sobre Vinicius. "Me parece que hoy ha cavado su tumba".