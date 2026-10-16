Brutal agresión de ultras del Oporto: rompen la mandíbula a un vigilante en Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a dos aficionados ultras del FC Porto por agredir a un vigilante de seguridad en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, antes del partido que enfrentó el pasado miércoles al Real Betis Balompié y al conjunto portugués, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones. El trabajador sufrió una fractura de mandíbula tras recibir un fuerte puñetazo que le hizo perder el conocimiento y caer violentamente al suelo.

Los hechos, confirmados por fuentes policiales a Europa Press, tuvieron lugar en la puerta 12 del recinto, habilitada para el acceso de la afición visitante. Los dos presuntos agresores fueron arrestados por los agentes y estaba previsto que pasaran este viernes a disposición judicial.

Un puñetazo que dejó inconsciente al vigilante

El incidente se produjo poco antes del encuentro europeo, cuando un grupo de aficionados radicales del Oporto comenzó a increpar a varios agentes de la Policía Nacional que se encontraban en la zona de acceso al estadio.

Ante la tensión generada, los vigilantes de seguridad formaron un círculo alrededor de los policías para protegerlos mientras se esperaba la llegada de la Unidad de Intervención Policial (UIP), especializada en actuaciones antidisturbios.

Una vez que los agentes de esta unidad llegaron al lugar, uno de los supuestos cabecillas del grupo se dirigió hacia la entrada y saltó el torno con la intención de acceder al estadio sin pasar por el control establecido. Un vigilante fue tras él para interceptarlo, momento en el que intervino un segundo aficionado radical.

Este último habría propinado un fuerte puñetazo al trabajador, que cayó desplomado y perdió la conciencia. El impacto contra el suelo le provocó una fractura de mandíbula. Además, según las informaciones conocidas sobre el suceso, el otro agresor llegó a patearlo cuando ya se encontraba tendido en el suelo.

La intervención policial permitió detener a ambos sospechosos, que quedaron a la espera de comparecer ante la autoridad judicial.

CSIF denuncia la desprotección de los vigilantes

La agresión ha provocado la condena de la sección sindical de CSIF en Prosegur y del área de Seguridad Privada de CSIF Sevilla, que han trasladado su solidaridad al trabajador herido y le han deseado una pronta recuperación.

El sindicato considera que lo sucedido constituye un episodio de extrema gravedad que vuelve a evidenciar los riesgos a los que se enfrentan los profesionales de la seguridad privada durante el desempeño de sus funciones, especialmente en acontecimientos deportivos que congregan a grandes cantidades de aficionados.

En este contexto, CSIF ha reclamado la implantación de «medidas de protección reales» y ha denunciado la falta de chalecos de protección frente a objetos cortantes cuando las circunstancias del servicio los hagan necesarios. La organización también ha cuestionado que, según denuncia, se pueda llegar a prohibir a los trabajadores el uso de sus propios chalecos sin proporcionarles una alternativa adecuada.

«La violencia contra los vigilantes de seguridad no puede normalizarse, justificarse ni considerarse un riesgo inevitable de la profesión», han señalado fuentes sindicales, que recuerdan que detrás de cada trabajador uniformado hay una persona y una familia.

CSIF subraya que no basta con exigir a los vigilantes que intervengan ante situaciones conflictivas, mantengan el orden y protejan a terceros. También considera imprescindible salvaguardar su integridad física mediante medidas preventivas efectivas y protocolos adaptados a las circunstancias de cada acontecimiento.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la elaboración de evaluaciones específicas de riesgo, la dotación de equipos de protección adecuados, el establecimiento de procedimientos claros de intervención y una coordinación eficaz con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, reclama formación suficiente para afrontar situaciones de tensión y atención a los trabajadores que sufran agresiones.

Pero además, el ataque ocurrido en La Cartuja vuelve a poner el foco en las condiciones en las que trabaja el personal de seguridad privada durante los partidos de máxima afluencia, especialmente cuando se producen incidentes con grupos radicales.

CSIF ha advertido de que los vigilantes no pueden convertirse en «un escudo humano» ni quedar relegados en los dispositivos de protección de los eventos deportivos. Por ello, reclama que la prevención de riesgos laborales se traduzca en actuaciones concretas sobre el terreno y no se limite a protocolos o evaluaciones genéricas.