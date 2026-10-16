Dani Carvajal: "Mi compromiso es máximo jugando en el Getafe, en el Real Madrid o haciendo una tortilla"

Dani Carvajal ha dicho que estaba deseando volver a encontrarse consigo mismo y redimirse como futbolista tras las lesiones, en su presentación este viernes como nuevo jugador del Getafe de José Bordalás, donde jugará hasta el final de la actual temporada.

El objetivo es "conseguir la permanencia y soñar tanto en Copa como en Conference", explicó el madrileño, que vestirá el dorsal 14 en su nueva andadura en el sur de la capital.

"Este proyecto me motiva mucho"

"Competir es mi ADN y este proyecto me motiva mucho", aseveró en el acto que tuvo lugar en el estadio Coliseum de la localidad madrileña e insistió en que su "compromiso es máximo jugando en el Getafe, en el Madrid o haciendo una tortilla".

El lateral derecho español inicia una nueva etapa en el conjunto azulón, con el que "no imaginaba tanta expectación" y donde aportará experiencia y liderazgo. "Con los jóvenes asumiré un papel de jugador veterano, con experiencia, intentar ayudarles y estar cerca de ellos".

Además, negó la existencia de una supuesta cláusula que le liberaría en el mercado de invierno y confirmó que se quedará hasta el final de la presente campaña "a no ser que alguien pague 50 millones, que igual os lo pensáis", dijo entre risas al director deportivo, Toni Muñoz, quien "agradeció la predisposición" del futbolista para firmar por el Getafe.

Carvajal, uno de los mejores laterales derechos de la historia, a sus 34 años busca disfrutar de su última etapa en el máximo nivel, tras varias temporadas marcadas por lesiones de gravedad.

Desde que finalizase su vinculación con el Real Madrid el pasado mes de junio tras trece temporadas, el madrileño estuvo sin equipo a la espera de una oferta que le convenciese para volver a competir. "Mi cabeza me pedía un cambio de aires, salir a un país más exótico, pero no se estaban dando las condiciones idóneas. En el momento que llega el Getafe cumple con todos los requisitos que tanto mi familia y yo demandábamos y ha sido realmente sencillo", explicó ante una sala de prensa repleta para ver a la nueva estrella de los azulones.

Bordalás

Su nuevo entrenador, José Bordalás, del que destacó que comparte "la manera de entender este deporte", podría alinearle en el siguiente partido liguero ante el Rayo Vallecano que se disputará el próximo lunes a las 21:00.

"Fue duro en lo anímico entrenar solo. Me encuentro bien físicamente, lógicamente me falta esa chispa de entrenar con el equipo y voy a estar preparado desde este mismo lunes", dijo Carvajal, que suma 555 partidos oficiales como profesional. "He tenido opciones de jugar la Champions, pero con 34 años, mi prioridad es mi mujer y mis hijos", respondió respecto a las diversas ofertas que recibió durante el mercado de verano.

Leyenda madridista

Desde su debut oficial con el primer equipo del Real Madrid el 18 de agosto de 2013, Carvajal se convirtió en uno de los jugadores más laureados de la historia del club con 27 títulos en su palmarés. Entre ellos, seis Ligas de Campeones, seis Mundiales de Clubes o cuatro títulos de Liga.

"En el Madrid vives a la sombra de las grandes estrellas, aunque seas el segundo jugador con más títulos en la historia o el canterano con más títulos", explicó el defensa, que no quiso pronunciarse acerca de su futura vuelta al Santiago Bernabéu.

Posible regreso a la selección

Sobre su posible regreso a la selección española, con la que ganó la Eurocopa de 2024 y la Nations League, afirmó que vestir la camiseta nacional es algo que "nunca" rechazará.

Tras su paso por el Bayer Leverkusen alemán y el Real Madrid, emprende una nueva etapa en el club azulón.