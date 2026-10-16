El CSD estudia actuar contra Tebas tras comparar a Real Madrid TV con el nazismo

El Consejo Superior de Deportes (CSD) estudia actuar de oficio ante las manifestaciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que este viernes comparó la actitud de Real MadridTV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, según pudo saber EFE.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Tebas justificó dicha comparación porque el canal oficial del club blanco ofrece, a su juicio, contenidos en los que el club aparece "siempre como víctima" y se "cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo".

"La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista", dijo.

Poco después, el Real Madrid respondió exigiendo la "dimisión inmediata" de Tebas "como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol", y lo calificó como "una auténtica lacra para el fútbol español".

El club blanco considera "absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi", según explicó en un comunicado en el que asegura que "la aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa su carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno".