El Real Madrid blinda a Bellingham con una importante mejora de sueldo

El Real Madrid no va a dejar escapar a uno de los futbolistas llamados a marcar una época en el Bernabéu. Jude Bellingham seguirá vistiendo de blanco hasta 2031 después de alcanzar un acuerdo (que todavía no es oficial) para prolongar dos temporadas más su contrato, que expira en junio de 2029. La operación incluye, además, una importante mejora salarial para un jugador que se ha convertido en una de las grandes referencias deportivas del equipo.

Según publica el diario As, el acuerdo entre el club y el internacional inglés ya está cerrado. La renovación supone un nuevo movimiento estratégico de la entidad que preside Florentino Pérez para asegurar la continuidad de sus principales estrellas y consolidar una plantilla con la que aspira a recuperar el trono español y europeo.

Bellingham, que aterrizó en Madrid en el verano de 2023 procedente del Borussia Dortmund, tenía firmado un contrato hasta el final de la temporada 2028/29. Ahora el club amplía ese compromiso hasta el 30 de junio de 2031 y refuerza su apuesta por un futbolista que, a sus 23 años, reúne talento, personalidad y una capacidad de liderazgo poco habitual para su edad.

Una subida de sueldo a la altura de su estatus

La mejora económica será uno de los puntos fundamentales del nuevo contrato. Bellingham cobra actualmente 20,8 millones de euros brutos por temporada, una ficha que ya le sitúa entre los futbolistas mejor pagados de la plantilla madridista. Con la renovación, el inglés recibirá una importante subida (aún no cuantificada) para adecuar sus emolumentos a su creciente protagonismo en el equipo.

La intención del Real Madrid es reconocer sobre el papel lo que el centrocampista lleva tiempo demostrando sobre el césped: que es uno de los pilares del presente y del futuro del club. La mejora salarial le permitirá acercarse al escalón económico reservado a las grandes figuras de la plantilla, en una operación que también constituye una declaración de confianza en su papel dentro del proyecto deportivo. En este sentido, conviene destacar que el mejor pagado de la plantilla es Kylian Mbappé (31 millones brutos) por delante de Vinícius Junior (25 millones).

No se trata únicamente de evitar que uno de los grandes nombres del fútbol europeo pueda plantearse un cambio de aires. El Madrid quiere asegurarse de que Bellingham siga siendo uno de los líderes de un vestuario que necesita referentes capaces de recoger el testigo de futbolistas como Luka Modric, Toni Kroos o Dani Carvajal.

De Dortmund al Bernabéu: una apuesta que salió cara, pero rentable

El fichaje de Bellingham fue una de las grandes operaciones del mercado de verano de 2023. El Real Madrid apostó fuerte por el entonces jugador del Borussia Dortmund y encontró mucho más que un centrocampista de enorme calidad. El inglés irrumpió con una personalidad arrolladora, capacidad para llegar al área y una facilidad extraordinaria para aparecer en los momentos decisivos.

Su impacto inicial fue inmediato y le convirtió en uno de los grandes protagonistas del equipo. Con el paso de las temporadas, su influencia ha ido más allá de los goles y las asistencias: Bellingham aporta trabajo defensivo, presión, movilidad y carácter, cualidades que explican por qué el club considera prioritaria su continuidad.

La ampliación hasta 2031 confirma que el Madrid quiere construir su futuro alrededor de jugadores capaces de combinar rendimiento inmediato y recorrido a largo plazo. En ese escenario, el inglés ocupa un lugar privilegiado junto a otras estrellas de la plantilla.

Mourinho le devuelve su mejor versión

La evolución del futbolista también ha estado marcada por su adaptación táctica. Según As, la llegada de José Mourinho le ha permitido recuperar una posición más cómoda, con libertad para moverse por detrás de Kylian Mbappé. Un papel en el que puede explotar su llegada al área sin renunciar a su implicación en la presión y en las tareas defensivas.

Después de atravesar problemas físicos en el hombro que terminaron obligándole a pasar por el quirófano, Bellingham ha recuperado sensaciones y protagonismo. Su rendimiento en el Mundial también reforzó su posición internacional, mientras que en el arranque de la presente temporada ha vuelto a demostrar su capacidad para influir en el juego del equipo.

El Real Madrid se asegura así la continuidad de un futbolista que considera fundamental para su futuro. La renovación hasta 2031, acompañada de una mejora salarial de gran calado, supone un mensaje inequívoco: Bellingham no es una estrella pasajera ni un fichaje destinado a brillar durante unos pocos años. Es una de las piedras angulares sobre las que el club pretende levantar su próximo ciclo ganador.

La operación refuerza, además, la política de Florentino Pérez de atar con contratos de larga duración a los jugadores más determinantes. Con el inglés asegurado hasta 2031, el Madrid gana tranquilidad en el terreno deportivo y evita que uno de sus principales activos entre en los últimos años de contrato sin una solución acordada.