El Real Madrid exige la dimisión de Tebas por comparar RMTV con la propaganda nazi

El Real Madrid ha emitido un comunicado para mostrar su indignación con las palabras de Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien comparó los métodos de actuación de la dirección del conjunto blanco con los utilizados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi, señalando a Real Madrid Televisión como instrumento de esa supuesta estrategia.

En el mensaje compartido desde la entidad se han expuesto cuatro puntos. En el primero se ha señalado que es "absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad" que una figura como Tebas, con dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español, recurra a esas comparaciones.

"La aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus manifestaciones", han completado en el primer punto.

Seguidamente, el Real Madrid ha afirmado que se trata de declaraciones que forman parte de un nuevo capítulo de los ataques que el presidente de LaLiga dirige de manera reiterada contra el club. "Resulta inadmisible que aproveche incluso preguntas, informaciones u opiniones de periodistas ajenos al club para dirigir contra nosotros sus descalificaciones, atribuyéndonos actuaciones de terceros sobre las que no tenemos responsabilidad alguna", han apuntado.

Asimismo, en su tercer punto han asegurado que es "especialmente grave" que Tebas haga uso de estas manifestaciones para "cuestionar las legítimas actuaciones del Real Madrid y de Real Madrid Televisión en relación con el caso Negreira". En relación a este último caso, han expuesto la necesidad del Real Madrid de acudir a organismos como la UEFA para "exigir el completo esclarecimiento de los pagos realizados durante años por el FC Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la integridad de las competiciones".

En este punto también han reivindicado la necesidad de que se renueve de manera íntegra el sistema arbitral así como las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina.

Pasando a la cuarta enumeración, han manifestado que la conducta de Tebas refleja "una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales" y que lo que hace con esas declaraciones es constituir "una auténtica lacra para el fútbol español".

En el quinto y último de sus puntos exigen la dimisión del presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol porque consideran que las declaraciones "lo descalifican institucionalmente para continuar desempeñando los cargos que ocupa". Desde el club blanco han dejado claro que continuarán con su defensa de los derechos y del prestigio institucional. A ello se suma el completo esclarecimiento del caso Negreira y la necesaria regeneración del fútbol español.