Nueva lesión de Borja Iglesias: de baja "unas seis semanas" por rotura de sóleo

El internacional español Borja Iglesias sufre "una rotura miotendinosa en el sóleo de su pierna izquierda", según reveló la resonancia magnética que le realizaron los servicios médicos del Celta en las últimas horas.

El delantero celeste, campeón del mundo con la selección española en el pasado Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México, se lesionó tras notar un dolor agudo en el entrenamiento del pasado martes en la ciudad deportiva Afouteza.

PARTE MÉDICO 🏥 Borja Iglesias O dianteiro compostelán sofre unha rotura miotendinosa no sóleo esquerdo. pic.twitter.com/Ar16G2xcXJ — Celta (@RCCelta) October 16, 2026

Los servicios médicos del club gallego estiman que Borja Iglesias estará de baja "unas seis semanas", por lo que se perderá los próximos partidos de Liga contra Alavés, Betis, Rayo Vallecano y Levante, además de los duelos europeos contra Celtic y Union Saint Gilloise y la eliminatoria de Copa del Rey contra el Salamanca CF.

Sin poder realizar la pretemporada con el equipo por el Mundial, el atacante santiagués ya se ha perdido cinco partidos por lesión esta temporada, cuando en las dos temporadas anteriores como jugador del Celta solo se había perdido uno por lesión.