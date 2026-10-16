Varapalo de la FIFA a España por cánticos xenófobos en Barcelona: cierre parcial y multa

La FIFA ha confirmado la sanción disciplinaria impuesta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los cánticos de carácter xenófobo que se escucharon durante el partido amistoso entre España y Egipto, disputado el pasado 31 de marzo en el RCDE Stadium de Barcelona. La Comisión de Apelación del organismo internacional ha desestimado el recurso presentado por la Federación y mantiene tanto la multa económica de 20.000 dólares estadounidenses, unos 18.000 euros, como el cierre de al menos el 15% del aforo en el próximo encuentro amistoso que la selección absoluta masculina dispute como local.

La RFEF, que considera desproporcionada la decisión, ha anunciado que acudirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar revocar una resolución que, a su juicio, no tiene suficientemente en cuenta la rapidez y la eficacia de las medidas adoptadas para frenar los incidentes.

El procedimiento disciplinario se inició a raíz de los gritos de "musulmán el que no bote", que se escucharon en las gradas del estadio barcelonés durante la primera parte del encuentro, especialmente a partir del minuto 20. El partido terminó con empate sin goles (0-0), aunque el resultado deportivo quedó en un segundo plano ante la polémica generada por las consignas discriminatorias dirigidas contra la comunidad musulmana.

Entre las reacciones que provocaron estos cánticos destacó la indignación de varios futbolistas, entre ellos Lamine Yamal, internacional español y musulmán, que mostró su rechazo ante unas expresiones contrarias a los valores de respeto e inclusión que deben regir en el fútbol.

Ante lo ocurrido, se activaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones. La organización emitió mensajes de advertencia por megafonía y a través de los videomarcadores para solicitar a los espectadores que cesaran las conductas contrarias a la normativa contra la violencia y la discriminación en el deporte.

La RFEF defiende su actuación durante el encuentro

Durante el procedimiento, la Federación ha sostenido que actuó de forma inmediata desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos. Según su versión, los incidentes fueron detectados por los mecanismos de control y comunicados al equipo arbitral, mientras que también se reforzó el dispositivo de seguridad en la zona afectada del estadio.

La entidad asegura, además, que colaboró plenamente con las autoridades competentes y facilitó la documentación necesaria para contribuir a la identificación de los responsables. Asimismo, defiende que las medidas adoptadas permitieron que los cánticos no volvieran a reproducirse y que parte del público presente manifestara su rechazo a este comportamiento.

Pese a estos argumentos, la Comisión de Apelación de la FIFA ha decidido mantener íntegramente el castigo inicial. La resolución establece que la Federación deberá abonar la multa y garantizar que al menos el 15% de las localidades disponibles permanezcan cerradas durante el encuentro correspondiente.

El cierre de localidades se aplicará en un amistoso

La sanción no afectará a los partidos oficiales de la selección española masculina. La restricción de aforo se aplicará exclusivamente en el próximo amistoso que el combinado nacional dispute como local, por lo que quedan fuera de esta medida los encuentros correspondientes a competiciones oficiales, como la Liga de Naciones de la UEFA.

No obstante, la FIFA contempla una posibilidad para dar un enfoque educativo y social a la medida. La RFEF podrá destinar el espacio afectado a grupos comunitarios o colectivos de interés específico, como familias, estudiantes u organizaciones comprometidas con la lucha contra la discriminación.

Para acogerse a esta opción, la Federación deberá presentar un plan de ocupación que incluya medidas contra la discriminación. Dicho documento tendrá que remitirse a la FIFA al menos 15 días antes del encuentro para obtener su aprobación.

La Federación considera excesivo el castigo

La RFEF sostiene que la sanción resulta especialmente severa en comparación con otros precedentes disciplinarios del organismo internacional. La entidad entiende que no se ha valorado adecuadamente su respuesta inmediata ni la colaboración prestada tras los incidentes y cuestiona que se imponga una restricción de aforo de estas características.

Con el recurso ante el TAS, la Federación buscará que se revise una decisión que ya ha quedado confirmada en la vía de apelación de la FIFA. El caso vuelve a situar en el centro del debate la responsabilidad de los organismos deportivos ante las conductas discriminatorias en los estadios y la necesidad de compatibilizar las sanciones con las medidas preventivas y educativas.

Mientras se resuelve el procedimiento, la decisión de la FIFA permanece vigente y la RFEF deberá afrontar sus consecuencias en el próximo amistoso de la selección masculina que organice en España.