La victoria del Real Madrid en Roma, las palabras de Vinicius y las de Mourinho fueron el tema principal de la tertulia de El Primer Palo moderada por Juanma Rodriguez con María Trisac, Paco Rabadán, Dani Blanco y David Sánchez

Maria Trisac defendió a Vinicius. "Estuvo sublime en la zona mixta. Se le trata como a un perro y hay que denunciarlo. Está mal deportivamente pero eso es una cosa y el tratamiento es otra". David Sanchez le reprendió su actitud "esa falsa modestia no me gusta y si habla en tercera persona, menos".

Paco Rabadán y Dani Blanco hablaron también del asunto. Para Rabadán "Vinicius hace mal en culpar a los jovenes en el campo" y Dani Blanco defendió que "Vinicius está mal pero es verdad que la sanción de cuatro partidos es un bochorno".

Sobre las palabras de Mourinho a Paco Rabadán y Maria Trisac les parece "muy bien. Estuvo en su sitio" pero David Sánchez dijo que "no se pueden defender esas palabras. Es un gesto muy feo al equipo y a Carlos Espi" y Dani Blanco matizó "si el entrenador hubiera sido otro, estaria en la calle"