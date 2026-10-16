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Fútbol

"Vinicius está mal deportivamente pero se le trata como a un perro"

Tertulia de El Primer Palo del jueves dia 15

Libertad Digital
Tertulia de El Primer Palo del jueves dia 15
EFE

La victoria del Real Madrid en Roma, las palabras de Vinicius y las de Mourinho fueron el tema principal de la tertulia de El Primer Palo moderada por Juanma Rodriguez con María Trisac, Paco Rabadán, Dani Blanco y David Sánchez

Maria Trisac defendió a Vinicius. "Estuvo sublime en la zona mixta. Se le trata como a un perro y hay que denunciarlo. Está mal deportivamente pero eso es una cosa y el tratamiento es otra". David Sanchez le reprendió su actitud "esa falsa modestia no me gusta y si habla en tercera persona, menos".

Paco Rabadán y Dani Blanco hablaron también del asunto. Para Rabadán "Vinicius hace mal en culpar a los jovenes en el campo" y Dani Blanco defendió que "Vinicius está mal pero es verdad que la sanción de cuatro partidos es un bochorno".

Sobre las palabras de Mourinho a Paco Rabadán y Maria Trisac les parece "muy bien. Estuvo en su sitio" pero David Sánchez dijo que "no se pueden defender esas palabras. Es un gesto muy feo al equipo y a Carlos Espi" y Dani Blanco matizó "si el entrenador hubiera sido otro, estaria en la calle"

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