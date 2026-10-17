Baena derriba en el minuto 89 el muro de Fortuño y alarga la racha del Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco se impone por 0-1 en el RCDE Stadium gracias a un derechazo del centrocampista y encadena su sexta victoria consecutiva. Ángel Fortuño sostuvo a los blanquiazules durante casi todo el encuentro y Javi Puado reapareció tras su lesión de rodilla.

El Atlético de Madrid se llevó los tres puntos ante el Espanyol con un gol de Álex Baena en el minuto 89 que acabó con la resistencia del Espanyol. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone dominó buena parte del encuentro, pero se encontró con un muro defensivo y con un Ángel Fortuño sobresaliente bajo palos. Cuando el empate parecía definitivo, el centrocampista rojiblanco apareció para firmar el 0-1 y prolongar la buena dinámica de su equipo.

Con este triunfo, el Atlético suma su sexta victoria consecutiva en todas las competiciones y la quinta en LaLiga, consolidando su buen momento de forma. El Espanyol, por su parte, continúa atravesando una etapa complicada: solo ha conseguido un punto de los últimos doce posibles. La nota positiva para los locales fue el regreso de su capitán, Javi Puado, que disputó sus primeros minutos de la temporada tras superar una lesión de rodilla.

Un Atlético dominador, pero sin puntería

El conjunto madrileño saltó al césped con la intención de controlar el partido desde el primer minuto. Con una presión alta y una circulación rápida del balón, los rojiblancos dificultaron la salida desde atrás del Espanyol, que apostó por una defensa de tres centrales para contener las acometidas visitantes.

Las primeras ocasiones no tardaron en llegar. Jonathan David probó fortuna en los primeros compases, mientras que Giuliano Simeone dispuso de una oportunidad clara en el minuto 29, pero no logró superar a Fortuño. El guardameta blanquiazul comenzó a erigirse en protagonista con intervenciones decisivas que mantuvieron a su equipo con vida.

El Espanyol también tuvo sus opciones. Bryan Zaragoza, uno de los jugadores más incisivos del conjunto catalán, protagonizó varias acciones peligrosas y generó la ocasión más destacada de los locales antes del descanso. En el minuto 44, Leandro Cabrera conectó un potente disparo desde la frontal que se estrelló en el larguero de la portería defendida por Jan Oblak.

Fortuño frena las acometidas rojiblancas

Tras el paso por los vestuarios, el Atlético aumentó la presión en busca de un gol que se resistía. Simeone movió el banquillo para introducir nuevas alternativas ofensivas y dar mayor profundidad al juego de su equipo.

Marcos Llorente estuvo cerca de adelantar a los visitantes en el minuto 61 con un potente disparo desde fuera del área que, tras una intervención de Fortuño, terminó impactando en el travesaño. El guardameta del Espanyol volvió a responder ante los intentos de Jonathan David y Julián Álvarez, convirtiéndose en el principal obstáculo para los intereses rojiblancos.

El equipo de Manolo González resistió con orden, cerrando espacios y tratando de aprovechar las transiciones rápidas para sorprender a Oblak. Sin embargo, le costó generar ocasiones claras y pasó buena parte de la segunda mitad defendiendo cerca de su área.

Baena rompe el cerrojo en el tramo final

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Cuando el encuentro parecía encaminado al empate, apareció Álex Baena. El centrocampista, que había entrado en la segunda parte, asumió protagonismo en los minutos decisivos y encontró el espacio necesario para resolver el partido.

En el minuto 89, tras una acción ofensiva del Atlético, Baena recibió el balón en las inmediaciones del área, se acomodó y soltó un derechazo que superó a Fortuño. El portero, que había detenido prácticamente todo lo que le había llegado durante el encuentro, no pudo evitar esta vez el tanto visitante.

El gol desató la celebración de los jugadores rojiblancos, que encontraron premio a su insistencia después de un partido mucho más complicado de lo previsto. Julián Álvarez todavía tuvo una oportunidad para ampliar la ventaja, pero su disparo cruzado se marchó por muy poco.

Puado vuelve, pero el Espanyol se queda sin premio

Uno de los momentos más emotivos de la tarde llegó en el minuto 82, cuando Javi Puado saltó al terreno de juego. El capitán blanquiazul regresó a la competición después de superar una lesión de rodilla y recibió una calurosa ovación de la afición del RCDE Stadium.

Su reaparición, sin embargo, no pudo acompañarse de un resultado positivo. En los últimos instantes, el Espanyol intentó buscar el empate y obligó a intervenir a Oblak, que respondió con una parada decisiva ante un disparo de Pol Lozano.

El Atlético resistió hasta el final y confirmó una nueva victoria que refuerza su confianza de cara a los próximos compromisos. Para el Espanyol, la derrota supone otro golpe en una dinámica negativa que deberá revertir cuanto antes. La resistencia de Fortuño no fue suficiente para frenar a un Atlético que encontró en Baena al héroe inesperado de una tarde que se decidió sobre la bocina.