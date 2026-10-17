El Rayo-Athletic suspendido se reanudará en Vallecas a puerta cerrada

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club, suspendido el pasado sábado 10 de octubre por el lanzamiento continuado de objetos al terreno de juego del estadio de Vallecas, se reanudará a puerta cerrada en el mismo recinto.

Así lo ha dictaminado el juez único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en una resolución publicada este sábado, lo haría con saque de banda y desde el minuto 24:16 de la primera parte.

La fecha y la hora del encuentro deberán ser fijadas por la Liga Nacional de Fútbol Profesional en coordinación con la Oficina Nacional de Deportes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

Dos interrupciones por el lanzamiento de objetos

El encuentro se suspendió en el minuto 13, cuando el marcador reflejaba un empate sin goles y el Athletic se disponía a sacar un córner. En ese momento, aficionados locales comenzaron a lanzar objetos al césped mientras se desplegaba una pancarta con el lema "Presa, la pelota está en tu tejado".

El colegiado Sánchez Martínez detuvo el juego mientras los operarios del estadio retiraban del terreno de juego aviones de papel y pelotas. El partido se reanudó media hora después, pero los lanzamientos volvieron a producirse nada más ponerse el balón en juego.

Los objetos comenzaron a acumularse en el área de una de las porterías, lo que llevó al árbitro a detener de nuevo el encuentro. Ante la imposibilidad de continuar en esas condiciones, decidió suspenderlo definitivamente.

Qué jugadores podrán disputar la reanudación

La resolución de Competición establece que podrán participar los futbolistas que estén reglamentariamente inscritos, tanto si habían jugado en el tramo disputado como si no.

En el caso de los jugadores que ya hubieran participado, podrán volver a ser alineados siempre que no hubieran sido sustituidos ni suspendidos posteriormente por el órgano disciplinario como consecuencia de ese partido.

Además, el juez único determina que el Rayo Vallecano deberá hacerse cargo de los gastos de desplazamiento del equipo visitante.