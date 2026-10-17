Mourinho defiende a Vinícius y carga contra Tebas: "Solo tiene disculpas si es un caso clínico"

José Mourinho ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido del Real Madrid contra el Sevilla con varios asuntos sobre la mesa: la sanción de cuatro partidos a Vinícius, el rendimiento de Endrick y Arda Güler y el enfrentamiento entre el club blanco y Javier Tebas por las declaraciones del presidente de LaLiga sobre Real Madrid TV. El entrenador portugués defendió a sus jugadores, explicó sus criterios para confeccionar las alineaciones y criticó las palabras de Tebas.

El técnico ha asegurado estar "muy contento" con los cuatro partidos de sanción impuestos a Vinícius, ya que esperaba un castigo mayor. Sobre la posibilidad de que el brasileño sea titular el miércoles, ha señalado que cree que jugará de inicio, aunque ha evitado garantizarlo.

Mourinho también ha analizado su actuación ante la Roma y ha atribuido parte de las dificultades del delantero al planteamiento de Gian Piero Gasperini, que concentró sus ataques por una banda. Sin embargo, ha apuntado respecto al segundo gol encajado por el Real Madrid: "Vini tiene que asegurar balón, provocar una falta, jugar de cara, y nunca hacer lo que ha hecho", ha explicado. Aun así, ha restado dramatismo al error y ha defendido la relación del brasileño con el club.

El entrenador ha destacado su fortaleza psicológica y su compromiso con el Real Madrid. "Es uno de los focos de alegría y empatía en el vestuario", ha afirmado, antes de subrayar que valora su capacidad para seguir sonriendo pese a las dificultades.

Güler, Endrick y la meritocracia

Mourinho también ha abordado la posibilidad de modificar el centro del campo, con Arda Güler como alternativa y Fede Valverde en el lateral. Ha rechazado que su criterio sea inamovible y ha asegurado que está dispuesto a cambiar sus planteamientos a partir del análisis de los partidos, los entrenamientos y el trabajo de su equipo técnico.

"Yo no soy cabezón, soy una persona completamente abierta a la opinión de mi staff", ha afirmado. El portugués ha defendido que un centrocampista debe contribuir tanto en defensa como en ataque, sin limitarse a una sola función.

Sobre Güler, ha destacado su talento y su capacidad para jugar en distintas posiciones, aunque recordó que, con 21 años, todavía tiene margen de desarrollo. A Endrick, protagonista de la remontada ante la Roma, le ha reconocido el mérito de su actuación ofensiva.

El técnico también ha explicado la dificultad de aplicar la meritocracia cuando varios jugadores merecen jugar. Ha citado como ejemplo a Andriy Lunin, a quien considera merecedor de minutos, aunque su presencia coincida con la de Thibaut Courtois. "No son solo 11, son 15, son 16", ha resumido.

Mourinho carga contra Tebas

La polémica institucional ha ocupado otro tramo de la comparecencia. Mourinho ha criticado las declaraciones de Javier Tebas, que había comparado los contenidos de Real Madrid TV con mecanismos de propaganda utilizados por la Alemania nazi.

"Se ha entrado en un campo en el que solo tiene disculpas si es un caso clínico", ha afirmado el entrenador, que ha preferido no extenderse sobre el asunto. También ha pedido que la disputa no trascienda las fronteras españolas, al considerar que puede perjudicar la imagen del fútbol nacional.