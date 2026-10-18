Walter Pandiani: yo para ser feliz quiero un camión

En el mundo del fútbol, como en cualquier otro ámbito, hay lugar para las excentricidades, entendidas éstas en el sentido de comportamientos fuera de lo convencional, lo cual no implica juicio de valor alguno, pues a menudo lo que nuestra desquiciada sociedad considera 'convencional' no es más que una supina estupidez. Pero no por ello determinadas actitudes dejan de sorprendernos por lo inusual. Y vamos a hablar de un futbolista, hoy ya retirado, que tenía una manera, digamos, peculiar de acudir a los entrenamientos de bastantes de los clubes en los que desarrolló su destacada carrera deportiva.

De Uruguay a Galicia

El personaje en cuestión se llama Walter Pandiani, un delantero aguerrido y goleador apodado El Rifle. Walter Gerardo Pandiani Urquiza nació en Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay, el 27 de abril de 1976. Ha cumplido ya, por lo tanto, el medio siglo, pero sigue hecho un chaval. Se inició en clubes modestos de su país —Progreso y Basáñez—, para pasar en 1998 a uno de los dos grandes del fútbol charrúa, Peñarol. Su buen rendimiento en el ataque aurinegro le permitió cruzar el Charco para enrolarse en el que entonces era uno de los conjuntos punteros de la Madre Patria, el Deportivo de La Coruña.

Es el inicio de una larga carrera en nuestro país, que se prolongará por espacio de casi década y media, hasta 2014, con un paréntesis de un par de años en la Premier, concretamente en las filas del Birmingham City, entre 2004 y 2006. Su primera etapa en Riazor duró un par de temporadas, en aquel Dépor campeón dirigido por Jabo Irureta, que acababa de conquistar el título de Liga en la última campaña del siglo XX, la 1999-2000. Colaboró en la consecución de la Copa del Rey de 2002, la del Centenariazo, en el mismísimo Bernabéu y ante el Madrid Galáctico, amén de en dos Supercopas de España, las correspondientes a los años 2000 y 2001. Pandiani sentó plaza de delantero incordiante y batallador, de los que nunca vuelven la cara ante los defensas, obligándoles a no bajar la guardia un solo instante.

Un largo periplo profesional

La dura competencia de otros dos implacables depredadores del área, como eran el andaluz Diego Tristán y el neerlandés Roy Makaay, iba a llevarle al Mallorca en calidad de cedido para el curso 2002-03, donde jugaría con más asiduidad y vería puerta con mayor frecuencia, obteniendo un nuevo entorchado copero en el Martínez Valero ilicitano y frente al Recreativo de Huelva, el decano de nuestro fútbol, aunque en Sevilla haya quienes no piensen lo mismo… Sus éxitos con el cuadro bermellón hicieron que retornase triunfalmente al Dépor, donde afinó su puntería como nunca, pero en 2004 se fue nuevamente en préstamo, en esta ocasión al Birmingham City.

Pero en Inglaterra —y una vez desvinculado del club de Riazor— no le rodaron demasiado bien las cosas, con unos registros de lo más discretos, y tras dos años volvió a recalar en nuestras competiciones, sin cambiar de colores, pero sí de club. Su destino era ahora el Espanyol, con el que se proclamó por tercera vez campeón de la Copa del Rey en 2006, llegando incluso a la final de la Copa de la UEFA al año siguiente, en un enfrentamiento fratricida entre equipos españoles que se llevó el Sevilla, auténtico coco de ese torneo durante mucho tiempo. Con los pericos no marcó demasiados goles en Liga, pero se desquitó en Europa, convirtiéndose en el máximo goleador blanquiazul en competición continental con 11 tantos, superando la marca que había establecido en el remoto 1962 Antoni Camps.

En 2007 fichó por Osasuna, donde permaneció durante cuatro temporadas, dos de ellas francamente buenas. En 2011 regresó al Espanyol y al año siguiente lo encontramos en Villarreal. Pero ya era un jugador muy veterano y sus registros eran pobres. Su siguiente destino, ya muy alejado de la élite, fue el Atlético Baleares, en Segunda B, desde donde saltó a su patria para militar en el Misiones Miramar. Se da la insólita circunstancia de que tanto en el conjunto mallorquín como en el charrúa tuvo al lado a su hijo mayor, Nicolás.

Colgó las botas definitivamente, una vez cumplidos los cuarenta, en el Lausanne Sport suizo. Aun sin ser un delantero de los considerados top, sus números no estaban nada mal: alrededor de 200 goles en cerca de 600 partidos, en una carrera profesional de algo más de dos décadas.

En la cabina roja

Esta es, a grandes rasgos, la trayectoria futbolística de Pandiani, coleccionista de camisetas en varios países, pero ahora vamos a detenernos en su faceta más personal. A su llegada a La Coruña sorprendió a todos por una curiosa peculiaridad, pues, a diferencia de lo que suelen hacer los futbolistas de élite —conducir ostentosos y carísimos automóviles—, el jugador uruguayo acudía a los entrenamientos y se movía por la hermosa ciudad herculina conduciendo ¡un camión!

Se trataba, técnicamente hablando, de una cabeza tractora de tráiler Iveco EuroStar 440, de 470 CV de potencia. Pintada de rojo como si fuera un Ferrari, estaba muy personalizada, pues presentaba varias pegatinas de gran tamaño con su apodo deportivo —El Rifle— y una imagen de dicha arma, amén de otros adhesivos (la bandera de Uruguay, los escudos de Peñarol y del Dépor o su dorsal, el número 7). Además, llevaba incorporada una bocina extralarga, al modo de los espectaculares trucks 'made in USA', y toda una serie de lujosos y confortables aditamentos, como embellecedores de madera, volante de cuero, aire acondicionado, nevera, litera, teléfono y techo solar eléctrico.

Su padre había sido jefe de taller del alumbrado público de Montevideo, de manera que Walter había crecido entre motores y grandes vehículos. Mantuvo el camión en su poder durante toda su estancia en nuestro país como jugador, pero luego se desprendió de su fiel compañero al marcharse a Uruguay. Años más tarde, sería subastado públicamente por la Agencia Tributaria y adjudicado por 6.700 euros, pues ya acumulaba casi un millón de kilómetros de rodaje. El último decenio lo ha pasado Pandiani en los banquillos, tanto en España —la temporada 2025-26, dirigiendo al Club Deportivo Palencia Club de Fútbol— como en su Uruguay natal y en los Emiratos Árabes Unidos. ¡Larga vida al Rifle Pandiani y a su Iveco EuroStar 440!