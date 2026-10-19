Cuando en verano de 2020, Andoni Iraola se hizo cargo del Rayo Vallecano, no dudó en llamar por teléfono a una persona. Había coincidido con él, los dos como futbolistas, en aquel brillante Athletic de Marcelo Bielsa. Iñigo Pérez cogió la llamada y no dudó en colgar las botas e iniciar con su amigo la carrera de entrenador. Iñigo dejó de ser futbolista en Osasuna para ser ayudante en el Rayo.

Iraola venía de una grandísima temporada en el Mirandés, truncada por la pandemia pero con el regusto de la semifinal de Copa disputada ante la Real, un hito en el conjunto de Anduva. Aquella temporada acabó a trompicones a finales de julio y el conjunto burgalés consiguió una trabajada permanencia. Entonces el Rayo, en segunda, llamó a su puerta y Andoni no dudó en llamar a Iñigo.

Después de tres temporadas en el Rayo, ascenso la 2020-2021 incluido, Iñigo y Andoni hicieron una piña absoluta, un grupo de trabajo fuerte que dio grandes resultados en Vallecas. Consolidaron una forma de ver el fútbol, que hacía tiempo que no veían por el barrio. Toque, posesión, transiciones rápidas. Aquel conjunto jugaba muy bien al fútbol pero en verano de 2023 a Iraola le llamaron de Inglaterra y entonces legó el problema.

Iñigo Pérez le siguió pero se encontró con un obstáculo inesperado. No tenía el carnet UEFA A, el que permite entrenar en toda Europa sin ningún problema, e Iñigo tampoco acumulaba una experiencia en equipo élite como futbolista, algo que sí tenía Iraola. Las condiciones de trabajo desde que se instaló el Brexit en el Reino Unido son tajantes y muy duras para el extranjero que busca una Visa de trabajo contínua. Iñigo no pudo firmar aunque sí acompañó a Iraola durante tres meses.

En ese tiempo Pérez veía los entrenamientos, se sentaba, vestido de calle, filas detrás del banquillo del Bournemouth, un equipo recién ascendido, al que había llamado la atención el estilo de entrenar de Iraola. Iñigo apuntaba, le daba consejos pero no había ninguna relación contractual con el conjunto inglés. "Es una pena que no nos pueda acompañar de lleno, trabajando con nosotros, le considero alguien único" decía Iraola en el mes de noviembre.

Meses después el Rayo Vallecano llamó a la puerta de Iñigo y éste cogió, sin dudar, el rumbo del equipo madrileño. Había conseguido ya el título de entrenador UEFA en largas sesiones de estudio en la soledad de sus días en Inglaterra, alternando charlas con el único amigo que tenía allí, Andoni. Pérez salvó al Rayo de una manera brillante en mayo de 2024 y en 2025 le metió en Conference League. La temporada pasada alcanzó la final de la competición y el Villarreal le llamó para encargarle su proyecto.

Este verano el Liverpool fichó a Iraola y mañana los dos amigos se reencuentran en Anfield en un partido de Champions, vital para ambos. Los reds han ganado los dos que han jugado y los españoles tropezaron en Dortmund pero aliviaron su futuro en Europa con una victoria ante el Napoles.

Será entonces cuando ambos se den un abrazo fuerte y pueden compartir experiencias previas al encuentro. Podrán hablar de lo que es la vida, de la época de futbolistas de los dos y de cómo les ha tratado el fútbol, que no ha sido mal. Y podrán hablar de que sin el Brexit, quizá, ellos seguirían juntos trabajando. Cosas de la vida.