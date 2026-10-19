Así será la histórica sanción al Manchester City: salen a la luz varios detalles filtrados

La Premier League sigue dando pasos para sancionar de manera ejemplar a un Manchester City que busca de manera desesperada intentar retrasar todo lo posible un final oscuro.

Según adelanta en exclusiva el periodista Oliver Holt del Daily Mail, el Manchester City se enfrenta a una histórica deducción de puntos que garantizaría su descenso automático de la Premier League.

Fuentes internas cercanas al proceso aseguran que el castigo por haber sido declarado culpable de las 114 infracciones financieras será implacable, aunque se descarta el "escenario apocalíptico" de enviarlos directamente a la League Two (la cuarta división inglesa).

Todos los detalles de una sanción histórica

Los detalles filtrados por el medio inglés dibujan un panorama devastador para el City. La Premier League aplicará una quita de puntos tan severa en la presente temporada que condenará al club matemáticamente al descenso a la Championship (Segunda División).

Además, el castigo vendrá acompañado de una sanción financiera multimillonaria -de una cuantía sin precedentes- y por último, y ojo a este punto, para evitar que el Manchester City arrase en la Championship y regrese de inmediato a la élite, las autoridades contemplan aplicar una segunda deducción de puntos la próxima temporada, lo que obligaría al club a permanecer en el fútbol de ascenso durante al menos dos años. Un castigo ejemplar con el que pretenden que al City le cueste mucho volver a arrancar.

El Daily Mail añade que la Premier League está presionando fuertemente para que el castigo formal se anuncie antes de que se resuelva la apelación del club, un recurso que no se espera que tenga una resolución en firme antes de finales de enero.