Cristiano Ronaldo ya tiene sanción con Portugal: cuánto tendrá que pagar y cuándo volverá

Cristiano Ronaldo ya conoce oficialmente la sanción por su polémica salida de la concentración de Portugal. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha resuelto el expediente disciplinario abierto contra el delantero con 30 días de suspensión para representar a la selección y una multa económica de 255 euros.

El castigo llega después de que el futbolista abandonara la concentración portuguesa en Copenhague el pasado 30 de septiembre, antes del partido ante Dinamarca. La decisión se produjo en plena tensión con el seleccionador, Jorge Jesus, después de que Ronaldo no disputara el encuentro frente a Noruega pese a haber calentado durante parte del partido.

Una sanción muy inferior a la prevista

La resolución supone un castigo considerablemente menor que el máximo contemplado por el reglamento disciplinario de la FPF. En los días posteriores al incidente se llegó a especular con una suspensión de entre uno y seis meses, además de una multa para el jugador profesional.

Finalmente, el organismo portugués ha optado por una sanción de 30 días, acompañada de una multa de 255 euros. Ronaldo ya había asumido públicamente su responsabilidad por lo ocurrido y había asegurado que aceptaría cualquier castigo que decidiera imponer la Federación.

El delantero reconoció que no debió abandonar la concentración y pidió disculpas a los aficionados, a sus compañeros y a la propia Federación. Al mismo tiempo, defendió su versión del enfrentamiento con Jorge Jesus y aseguró que el técnico había incumplido un compromiso relacionado con sus minutos de juego.

Ronaldo podría volver en noviembre

La principal consecuencia de la resolución es que Ronaldo podría estar disponible para la próxima convocatoria de Portugal, siempre que Jorge Jesus decida contar con él.

El futbolista ya ha cumplido buena parte del periodo de suspensión desde que se produjo su salida de la concentración. De hecho, la información publicada este lunes apunta a que había cumplido 19 de los 30 días de castigo a fecha de 19 de octubre. Por tanto, el castigo no parece destinado a apartar al capitán durante un periodo prolongado. La pelota queda ahora, en buena medida, en el tejado de Jorge Jesus: será el seleccionador quien tenga que decidir si el conflicto queda atrás y Ronaldo vuelve a vestir la camiseta de Portugal.

Un conflicto que todavía no está cerrado

La sanción pone punto final al expediente disciplinario, pero no necesariamente a la polémica. Ronaldo y Jorge Jesus mantienen versiones diferentes sobre lo sucedido.

El delantero explicó que el seleccionador le había planteado un plan de gestión física y que posteriormente le aseguró que tendría minutos ante Noruega. Ronaldo calentó durante aproximadamente media hora, pero finalmente no saltó al terreno de juego. Tras el encuentro, decidió abandonar la concentración portuguesa. Jesus, por su parte, negó que existiera un acuerdo formal con el jugador, aunque posteriormente dejó abierta la puerta a un posible regreso del capitán.

Ahora, con la sanción ya conocida, Portugal deberá decidir si ambas partes son capaces de pasar página. Ronaldo, por su parte, ya dejó claro que quiere seguir disponible para la selección una vez cumplido el castigo. La próxima convocatoria puede convertirse así en el escenario del reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Portugal. El castigo ya está decidido; ahora queda por saber si también lo está la reconciliación.