Innovación, disrupción y coraje: las tres palabras que explican el ADN que IDC Network quiere replicar en el Zaragoza

El Real Zaragoza necesita bastantes más cosas que un cambio de manos, ahora que está a punto de cerrarse —ya por fin de manera definitiva— la compra del 60 por ciento del club por parte de A.GAIN, mientras que el grupo liderado por Jorge Mas (junto a Joseph Oughourlian, Juan Forcén, Pablo Jiménez de Parga y compañía) mantendrá aproximadamente el 39% y el uno por ciento restante sería de los pequeños accionistas.

La reconstrucción de un club que ha perdido bastante terreno deportivo —hasta que el equipo regrese a la elite, el descenso a Primera RFEF va a seguir siendo dramático en la cuarta ciudad más poblada de España, pese a que el comienzo de temporada está resultando bastante halagüeño— y acumula no pocas dificultades económicas exige capital, pero también organización, criterio y continuidad.

El investigador deportivo Luis Serrano Antón, colaborador habitual de Libertad Digital, condensa ese desafío en tres palabras: innovación, disrupción y coraje. Las iniciales forman IDC, siglas que permiten, haciendo el juego de palabras, a IDC Network, la plataforma global que a su vez respalda a A.GAIN, el proyecto liderado por el empresario guatemalteco Bobby Aitkenhead.

Una plataforma con tres décadas de recorrido

IDC Network no es ni mucho menos una sociedad creada para esta operación ni un fondo dedicado exclusivamente al fútbol. Es una plataforma internacional de inversión fundada en 1995, con presencia en Europa y América y distintas áreas de actividad. Su estructura incluye estrategias de inversión en tecnología, deporte y entretenimiento, además de capital privado, energía e infraestructuras, mercados de capitales y otros negocios.

La firma presenta A.GAIN como su plataforma de gestión de activos alternativos. En su web cifra en más de 350 los inversores de oficinas familiares vinculados a la red, repartidos por más de 30 países.

Bobby Aitkenhead dirige A.GAIN y ocupa un puesto de socio gerente en IDC Network, el grupo cofundado, hace ya 31 años, por su padre Richard Aitkenhead, exministro de Finanzas y Economía de Guatemala. La relación es relevante: A.GAIN es el vehículo centrado en tecnología, deporte y entretenimiento; IDC Network, la estructura internacional que le aporta experiencia, relaciones y acceso a distintos mercados. Esa es la dimensión que ayuda a entender el proyecto que ahora mira al Real Zaragoza.

La plataforma tiene, además, una tesis específica sobre el deporte. En abril anunció un fondo de 150 millones de dólares para invertir en deporte y entretenimiento, con una estrategia que contempla desde participaciones en clubes hasta activos y empresas vinculados al sector. La apuesta coincide con una tendencia global: el deporte como negocio de audiencias, marcas, derechos y experiencias, además de competición.

Tres palabras para un cambio de escala

Serrano Antón plantea que la innovación debe empezar por la estructura: modernizar la gobernanza, ordenar responsabilidades y aprovechar mejor los recursos humanos y económicos. En un club que necesita recuperar estabilidad, el organigrama no es un asunto menor. De él depende que las decisiones se ejecuten y que el plan sobreviva a los cambios de ánimo que impone cada resultado.

La disrupción implica abandonar inercias que no han funcionado. No consiste en cambiar por cambiar, sino en revisar el modelo de gestión y corregir las prácticas que han contribuido al deterioro deportivo y financiero. La reconstrucción requiere una estrategia compatible con la realidad económica del Zaragoza y con las reglas que condicionan su capacidad de gasto.

Y hace falta coraje para tomar decisiones difíciles, sostenerlas y rendir cuentas de sus resultados. En su texto, Serrano Antón destaca los cambios acometidos en distintas áreas del club como señales de una voluntad de intervención. Pero el movimiento en los despachos —con Aitkenhead y el nuevo director general de la entidad, Guido Baroli, a la cabeza— solo tendrá sentido si se traduce en una estructura más eficaz y en avances reconocibles sobre el césped.

La red detrás de A.GAIN

La trayectoria de IDC Network ofrece contexto para evaluar la apuesta, pero no garantiza por sí sola el éxito en Zaragoza. Una plataforma internacional puede aportar experiencia inversora, contactos y conocimiento de otros mercados; la tarea de convertir esas herramientas en una institución sostenible sigue siendo local y concreta. La reconstrucción pasa por decisiones sobre fútbol, finanzas y gobierno, y por recuperar la confianza de una afición acostumbrada a las promesas.

Serrano Antón advierte también de la incertidumbre sobre los plazos de la operación: en su texto, escrito antes de la fecha límite que señala para noviembre, recoge retrasos y dudas sobre la firma. El calendario importa, aunque la prueba definitiva será lo que ocurra después: que el proyecto se materialice y pueda desplegar su plan.

Innovación, disrupción y coraje. En el juego de siglas propuesto por Serrano, IDC deja de ser solo el nombre de una plataforma inversora y se convierte en una exigencia para el Zaragoza. A.GAIN trae una estructura internacional detrás; ahora debe demostrar que esa red puede ayudar a reconstruir un club que necesita resultados, orden y futuro.