Las polémicas del Bernabéu que desatan las protestas del Sevilla

El Real Madrid goleó al Sevilla en el Bernabéu (4-1) y llega al Clásico a seis puntos del FC Barcelona. El encuentro estuvo marcado por el festival de goles blancos, pero también por varios momentos de polémicas que indignan a los sevillistas al considerar que la actuación arbitral no fue la correcta.

La primera polémica grande de la noche llegó en el minuto 22. Los protagonistas fueron Arda Güler y Peque. A la altura del medio campo, en una carrera sin balón entre ambos futbolistas, el turco lanzó un codazo al sevillista.

🟥 El Sevilla FC 𝐩𝐢𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐨𝐣𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐀𝐫𝐝𝐚 𝐆𝐮𝐥𝐞𝐫 por agresión sobre Peque.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/twS1rdseI2 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 18, 2026

El jugador se quedó en el césped y fue levantado por Huijsen, quien tiró del brazo para ponerle de pie. Esto provocó el inicio de una tangana en el terreno de juego entre los futbolistas y terminó con amarilla para el central madridista y para Félix Correia, que se encaró con él.

𝐋𝐚 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 𝐲 𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐂, cuando los hispalenses pedían la roja para Guler.#DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/VDYEGer899 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 18, 2026

El momento entre Güler y Peque fue revisado por Guillermo Cuadra Fernández desde la sala VAR, pero desde el videoarbitraje tomaron la decisión de no calificar la acción de agresión. El futbolista turco continuó jugando y anotó el primer gol del encuentro minutos más tarde.

⏲️ Unos segundos eternos para 𝐆𝐮̈𝐥𝐞𝐫. La cara del turco mientras el árbitro y el VAR revisaban la jugada con Peque en el Real Madrid vs Sevilla.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/GOVudBzZHf — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 18, 2026

"¿Alguno de vosotros tiene una imagen que me haga verlo? No creo", preguntó Mourinho en rueda de prensa a los periodistas. El portugués añadió que no entendía la obsesión de hacer tantas cuestiones sobre la jugada.

Por su parte, el técnico del Sevilla, García Plaza, aseguró que debían haber jugado con un futbolista más a partir de esa acción: "Hoy era un partido que teníamos que jugar en superioridad desde el minuto 25. Tenemos que jugar 11 contra 10 desde el minuto 25, y el que no lo diga, es increíble. En el descanso, Peque estaba 'que me ha pegado, me ha pegado'. La veo, y es roja".

Falta previa al gol

Apenas 15 minutos más tarde, llegó la segunda controversia del encuentro. Kylian Mbappé anotó el segundo tanto del encuentro en el minuto 37, pero el Sevilla reclamó una falta en el inicio de la jugada. Robbie Ure cayó al suelo en el centro del campo tras un empujón de Ibrahima Konaté, pero Busquets Ferrer no lo consideró suficiente para señalar falta. "En el segundo gol hay una falta", afirmó García Plaza en rueda de prensa.

𝐋𝐚 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐊𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞́, 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐢𝐝𝐢𝐨́ 𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐂 en la jugada del primer gol de Mbappé. pic.twitter.com/WPwBwQv0fD — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 18, 2026

El conjunto hispalense señaló en redes sociales respecto a esta jugada, "¿Podéis rebobinar 18'? Nos gustaría ver la jugada entera". Horas más tarde completó: "Vaya… ¡Más de tres horas después! Habéis sido más rápidos en X que en la retransmisión".

¿Podéis rebobinar 18"? Nos gustaría ver la jugada entera. https://t.co/FUjsUhUxAN — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 18, 2026

Vaya… ¡Más de tres horas después! Habéis sido más rápidos en X que en la retransmisión 🧐 🙈🤐 https://t.co/28qlUeXEWo — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 18, 2026

Por último, los sevillistas terminaron reclamando un posible penalti de Marc Cucurella sobre Robbie Ure en una jugada en el minuto 15 de partido, aunque esta acción no tuvo tanta repercusión.

Mirad a Cucurella. ¿Ha salido esto en algún sitio?@LaLiga se os ha pasado. pic.twitter.com/p2ulYDwpME — 🎩👹 (@SFCSVQ2) October 18, 2026

García Plaza continuó mostrando su indignación ante los periodistas: "Quizá porque irían a nueve puntos al Clásico si ganamos, no lo sé. A lo mejor nos gana, es capaz el Madrid con diez, pero nos han privado de esa situación", apuntó, señalando también a la falta de repeticiones de las acciones polémicas.

"Los jugadores están bastante indignados, es una jugada de VAR 100% muy clara. Hay muchas cámaras, si le llaman es roja, quizá el árbitro no la ve, pero es muy clara, y de agresión. Los que más se quejan son los que menos se tienen que quejar: Real Madrid, Barça y Atlético. Es siempre la misma historia", zanjó.