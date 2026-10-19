Mbappé: "He demostrado una y otra vez que puedo equivocarme, y no me importa"

El futbolista francés del Real Madrid Kylian Mbappé señaló que "los que piensan que soy perfecto no tienen televisión", porque ha demostrado "una y otra vez" que puede "meter la pata" y defendió que "para hacer grandes cosas, no puedes salir al campo pensando que los demás lo pueden hacer mejor que tú".

"Estoy en una etapa en la que quiero comprender realmente el juego, saber interpretar los momentos clave de un partido, de una temporada, de una jugada. Poder tener realmente más control sobre lo que hago, dejar menos margen a lo imprevisible, aunque creo que hay que dejar espacio a la creatividad y al instinto, porque forman parte de mi juego, y creo que eso es algo que nunca debo perder", expresó el delantero al ser elegido Onze d'Or, el premio al mejor futbolista de la temporada que la revista francesa Onze Mondial concede desde 1976.

En una entrevista a la publicación gala recogida por Europa Press, Mbappé le pone "un 10" a su carrera, porque la vive "intensamente, tanto en los momentos buenos como en los malos". "Siempre están los títulos que has ganado y los que se te han escapado. La gente le da mucha importancia a eso, pero lo primero que recuerdo no son los goles que he marcado ni los títulos que he ganado, sino que, en los 10 u 11 años que llevo, nunca me he aburrido ni un solo año", defendió.

"Nunca he descuidado ni he restado importancia a lo que vivía ni un solo año, y siempre lo he vivido al máximo. Creo que eso se ha notado, porque he vivido momentos extremos en mi carrera, picos positivos y picos negativos en los que me encontraba más en la tormenta, pero siempre he vivido mi carrera con intensidad y nunca he pisado el freno", agregó.

El delantero se definió como un futbolista que tiene "la capacidad" de adaptarse "en cualquier contexto". "Y creo que eso me convierte, no en un camaleón, sino en un ciudadano del mundo, porque viajé mucho desde muy joven, aprendí bastante de diferentes culturas y pude asimilarlas. Además, tengo esta personalidad alegre y soñadora, que hace que siempre me deje llevar por lo que está pasando y no necesariamente por lo que ha pasado", relató.

"Claro que soy un hombre feliz. He tenido la vida que siempre he querido tener, siempre quise ser futbolista. Eso requiere adaptarse y afrontar cosas que no estaban previstas, pero he cumplido mi sueño de jugar al fútbol y disputar las mejores competiciones cada fin de semana. ¿Qué hace falta para ser más feliz? Nada más. Creo que no soy de los que siempre buscan tener más. En el trabajo sí, pero no en la vida. En la vida, también hay que conformarse con lo que uno tiene, y yo estoy muy contento con lo que tengo", explicó.

Así, valoró la imagen que los aficionados tienen de él. "¡Los que piensan que soy perfecto no tienen televisión, porque creo que he demostrado una y otra vez que puedo meter la pata! Y me parece bien. Nadie te conoce realmente a través de la tele. Por eso, a veces, hay análisis que no se ajustan a la realidad", comentó.

"Por eso no emito juicios, porque tengo la experiencia de estar detrás de la pantalla, así que sé lo que es. Pero no puedes impedir que la gente tenga una opinión, aunque a veces sea errónea; son los avatares de la vida", añadió.

Con los años, Mbappé defendió que ha madurado, porque "cuando eres joven, te lo tomas todo más a pecho". "Cuando eres más joven, no lo entiendes, no te tomas las cosas con distancia. Hoy tengo 27 años, tengo perspectiva y entiendo que a veces hay gente que no busca analizar las cosas y que eso es así. Lo más importante es ser coherente con tus valores, con tus principios, con el mensaje que quieres transmitir", dijo.

Finalmente, analizó su 'candidatura' para el Balón de Oro, defendiendo abiertamente que merece el premio, por lo que sabe que deberá "asumir las consecuencias tanto si sale bien como si sale mal". "Mi personalidad es así: puedo soportar esa responsabilidad. Cuando lo digo, es tanto porque lo pienso como porque me sirve de motivación", explicó.

"Para hacer grandes cosas, no puedes salir al campo pensando que los demás lo pueden hacer mejor que tú. Eso sería ponerte un límite, ponerte una barrera. Es la mentalidad que tengo, que quizá otros no tengan, y ese es el principio de una mentalidad: cada uno tiene la suya. La mía es esa, e intento superarme siempre diciéndome que, si hay alguien que puede hacerlo, ese soy yo", concluyó.