Un árbitro, un balón y un campo inundado: la surrealista escena de Segunda RFEF que arrasa en redes sociales

Una imagen vale más que mil palabras. Y la que dejó este domingo el árbitro José Manuel López Rodríguez en el Municipal de Santa Eulalia, en Ibiza, es una de ellas. El colegiado del encuentro entre la SCR Peña Deportiva y el UCAM Murcia, correspondiente a la séptima jornada del Grupo III de Segunda RFEF, se convirtió en protagonista involuntario de un vídeo viral al intentar comprobar si se podía jugar al fútbol. El problema es que lo hizo en un campo que, a esas alturas, se parecía bastante más a una piscina que a un terreno de juego.

Las intensas lluvias provocadas por la dana Adam habían dejado el césped completamente inundado. Con el agua cubriéndole los tobillos, el árbitro se adentró en el terreno de juego y realizó una de las pruebas habituales para comprobar su estado: lanzar el balón y observar cómo respondía sobre la superficie. El resultado fue tan llamativo como elocuente: la pelota no solo no botó ni rodó con normalidad, sino que se quedó flotando y comenzó a desplazarse arrastrada por el agua acumulada.

La escena, difundida por la propia Peña Deportiva en sus redes sociales, no tardó en correr como la pólvora. El vídeo mostraba al colegiado tratando de comprobar algo que las imágenes parecían dejar bastante claro: en esas condiciones, jugar al fútbol era misión imposible. Y el balón, convertido por unos instantes en una pequeña embarcación, terminó de despejar cualquier duda.

El balón flota y las redes hacen el resto

La propia Peña Deportiva acompañó las imágenes con una pregunta cargada de ironía: "Árbitro, ¿entonces se juega o no?". Una frase que resumía a la perfección la surrealista situación vivida en el Municipal de Santa Eulàlia y que contribuyó a multiplicar la repercusión de una escena que traspasó rápidamente las fronteras del fútbol modesto.

Árbitro, ¿entonces se juega o no? pic.twitter.com/zzt3TJlCXv — SCR Peña Deportiva (@Penyadeportiva) October 18, 2026

El vídeo no necesitaba demasiadas explicaciones. Mientras el bueno de López Rodríguez trataba de comprobar la respuesta del balón, el agua se encargaba de ofrecer su propio diagnóstico. No había bote, no había rodadura y, sobre todo, no existían unas condiciones mínimamente adecuadas para poder jugar al fútbol. El campo se había convertido en una auténtica piscina y el balón parecía empeñado en demostrarlo.

La dana Adam obliga a suspender el partido

El encuentro entre la Peña Deportiva y el UCAM Murcia, previsto para las 11:30 horas del domingo, tuvo que ser aplazado por las fuertes precipitaciones caídas en Ibiza y el estado impracticable del terreno de juego. La decisión llegó en una jornada marcada por las adversas condiciones meteorológicas en las islas Pitiusas y por la activación de la alerta naranja.

El temporal también obligó a suspender otras competiciones deportivas en Baleares. Ante el empeoramiento de la situación, las autoridades autonómicas y los servicios de emergencias ordenaron cancelar las actividades deportivas en Mallorca, Ibiza y Formentera.

En cuanto al Peña Deportiva-UCAM Murcia, se anunció su reprogramación para este lunes 19 de octubre, a las 16:00 horas, de nuevo en Santa Eulàlia, pendiente de que las condiciones permitieran su celebración.

Mientras tanto, el fútbol español ya tiene una de esas imágenes difíciles de olvidar: un árbitro que sale a comprobar si el balón bota, lo lanza sobre el césped y descubre que, en lugar de fútbol, aquello se parece más a una competición de deportes acuáticos. Porque una cosa es jugar bajo la lluvia y otra muy distinta pretender que ruede la pelota cuando el campo entero se ha convertido en una enorme piscina.