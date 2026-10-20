Cerezo: "¿El Madrid y los árbitros? Nosotros también nos hemos quejado y posiblemente seguiremos quejándonos"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha defendido su confianza en el estamento arbitral, aunque sin renunciar a las reivindicaciones de su club. "Nos hemos quejado y posiblemente seguiremos quejándonos", ha afirmado el dirigente ante los medios, en una intervención en la que ha dejado clara la postura de la entidad rojiblanca ante las actuaciones arbitrales.

Las palabras de Cerezo reflejan la particular relación del Atlético con el colectivo arbitral: confianza en los colegiados, al menos sobre el papel, pero también libertad para expresar su malestar cuando considera que determinadas decisiones perjudican sus intereses. El dirigente rojiblanco no ha descartado, por tanto, que las protestas vuelvan a aparecer si el club entiende que existen motivos para ello.

Confianza en el estamento arbitral

El máximo dirigente atlético ha querido dejar constancia de su confianza en los árbitros, una posición que convive con las discrepancias que el club ha manifestado en distintas ocasiones. Cerezo no ha presentado las quejas como algo incompatible con esa confianza, sino como una reacción que puede repetirse cuando la entidad no está de acuerdo con las decisiones tomadas sobre el terreno de juego.

La cuestión arbitral continúa siendo uno de los asuntos más sensibles del fútbol español, con las actuaciones de los colegiados y el funcionamiento del VAR bajo permanente escrutinio. En ese escenario, las declaraciones del presidente del Atlético vuelven a poner de manifiesto la difícil convivencia entre el respaldo institucional al colectivo arbitral y las reclamaciones de los clubes.

El Atlético no descarta nuevas protestas

La frase de Cerezo deja abierta la puerta a futuras quejas rojiblancas. El presidente no ha anunciado ninguna iniciativa concreta, pero tampoco ha querido comprometerse a poner fin a las reclamaciones del Atlético cuando considere que existen motivos para cuestionar una decisión arbitral.

El mensaje es claro: el club mantiene su confianza en el estamento arbitral, pero no renuncia a defender sus intereses. Una postura que permite a Cerezo respaldar públicamente a los colegiados sin cerrar la puerta a nuevas discrepancias, en una temporada en la que el arbitraje seguirá ocupando buena parte del debate futbolístico.

La guerra Real Madrid-LaLiga

Preguntado por la guerra abierta entre el Real Madrid y LaLiga, Cerezo ha sido claro: "En el fútbol, en general, no tiene que haber guerra, y menos entre los dirigentes". Considera que es un tema que deben solucionar y que el foco debería ponerse en evitar los problemas con los árbitros.

Sobre la polémica en el partido del pasado domingo en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Sevilla, el presidente rojiblanco ha ofrecido una opinión contundente, asegurando que él vio la jugada clara la acción de Arda Güler con su presunto codazo sobre Peque. "Yo lo vi claro, pero a lo mejor el árbitro no lo vio. Estoy convencido que si lo ve, lo pita. Si no lo ve, pues imagino que no lo pitó", ha sentenciado.